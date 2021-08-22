外傭擬准來港 集中一兩酒店檢疫 勞處：可望周內達共識 醫生：菲印爆疫恐引毒入關

目標提供600房 食宿每日600元

業界料7000外傭待來港

勞工處回覆稱，政府與菲律賓和印尼駐港總領事館就確認當地接種疫苗紀錄真確性的討論進展良好，可望本周達成共識後公布安排，政府計劃安排兩地外傭集中於一至兩間酒店檢疫，正商討細節，確定安排後會公布詳情。據了解，政府正與個別現時不屬指定檢疫酒店的酒店商議，目標大概提供500至600間房，每晚連膳食約需600元，料外傭需分批來港。

香港僱傭代理協會主席張結民推算，現有7000至8000名持工作簽證的外傭「滯留當地」，在港即將完約的外傭變得「搶手」，叫價可高兩成。他說每天安排外傭來港人數需視乎航班、檢疫酒店房間數量，早前疫情期間每天約200名外傭抵港，因已暫停多時，盼可加至每天500人，而政府安排外傭入住的酒店，每晚價錢應介乎400至500元，否則僱主負擔會太重。

僱主會憂外傭染疫僱主要負責

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒質疑，若兩地外傭乘飛機時受感染是否屬工傷、僱主需否負責任，又質疑當局可否保證外傭在21日檢疫後不會確診及將變種病毒帶入社區。她說政府應以維護香港整體衛生為目標，現階段不宜讓從未在港工作的外傭來港，若要恢復外傭來港，官員應先去當地視察。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，菲律賓Delta個案急升，疫情正廣泛爆發，而印尼亦正爆疫，雖看似由高位回落，但因當地檢測量較少，表面數字未必反映實况，故現時並非讓菲傭及印傭來港的合適時間，「隨時引病毒入關」。他說外傭來港前雖已打針，亦不一定無受感染及不會傳播病毒，政府另須確保兩地外傭不會在當地集合時、在飛機上交叉感染，否則會輸入大量個案。

梁子超倡外傭進隔離營檢疫

梁子超認為安排兩地外傭來港，「每日入幾百人，發現問題時可能已有幾千個變種病毒個案」，因此建議初期可從兩地分別輸入200人，觀察當中多少人帶變種病毒，再調整人數。他說抵港外傭入住隔離營檢疫會較理想，若要住酒店，入住率應以五成為上限，並規劃入住批次、流程、員工監察等，否則一旦在酒店交叉感染，就可能有「走漏個案」入社區。

明報記者

（新冠疫情）