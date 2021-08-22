東京疫情嚴峻 醫院超負荷拒緊急護理殘奧病者

指開幕前突增要求 顯官方無信心

《朝日新聞》上周五報道，東京都立墨東醫院早前與殘奧組委簽署協議，在一般醫療服務框架內接收殘奧相關者，即賽事期間受傷或生病的人，不包括運動員，但殘奧組委本月12日要求該醫院的三級緊急醫療中心也接收在比賽場地受重傷或重病的緊急病人。該中心拒絕，稱中心是指定治療包括新冠病毒的傳染病醫療機構，醫療服務已因新冠個案飈升不堪負荷。該中心主管稱，現時疫情嚴峻，「接受如此要求是不可想像的」，「殘奧組委在開幕前提出如此要求，顯示它不認為殘奧會能安全地舉行。有關各方應迅速討論是否如期舉辦殘奧」。報道指出，其他被指定在賽事期間接收殘奧相關傷病者的醫療機構也表示，不能提供額外緊急服務。

東京奧組委和殘奧組委成員中村英正上周五在記者會稱，疫情蔓延令東京殘奧將在「非常困難的情况下舉行」。他說，現時疫情較東奧時更嚴峻，醫療系統緊張，殘奧選手染疫出現嚴重症狀的風險較奧運選手高，主辦方須與醫療機構溝通。

（朝日新聞/路透社）