首穿奧運代表同款制服 余翠怡：一直期待

喜有直播 想像被追看「起雞皮」

繼首批殘奧代表上周四出發後，昨早到輪椅劍擊及射箭共4名港將與代表團團長胡小玲一同出發，體育專員楊德強送行。童年患骨癌截肢的37歲港將余翠怡在過去4屆殘奧橫掃7金3銀1銅，包括5年前在里約殘奧兩奪銀牌。這名星將今屆將在女子A花劍及重劍個人賽雙線出擊，亦會伙鍾婉萍及吳舒婷出戰花劍及重劍團體賽。

「市民關注是很大的動力」

今屆殘奧將有港台轉播，平均每天直播5小時，包括24名港將有份參與的大部分賽事。余翠怡稱，今屆另一驚喜是電視直播，笑稱每次想像港人像奧運時追看自己比賽，不禁「起雞皮」，又說「市民關注是很大的動力，原來做運動員不止實現自己的夢想，亦帶着很多人的支持，讓更多人認識香港這地方」。隊友吳舒婷及鍾婉萍不約而同表示，社會關注難免增添壓力，但會將努力轉化成動力，冀以此新組合衝擊團體賽獎牌。