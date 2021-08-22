墮軌截肢未喪志 磨箭十載征殘奧 49歲危家銓初登最高舞台：年齡絕非問題

明報記者 黃頴恩

98年遭推落軌速振作 「讓人知道可克服缺陷」

1998年一個尋常上班日，任職電腦技術員的危家銓於九龍塘地鐵站候車，突被精神病患者推落路軌，一度命危，最終雖能保命，但右腿骨被輾碎需切除。意外前危家銓熱愛運動，棒球是最愛之一，大暑天跑得大汗淋漓樂此不疲，但失去右腿，意味他無法再盡情狂奔。樂觀的他出院後裝上義肢，努力練習走路，亦向地鐵公司爭取到興建月台幕門，2002年當選十大再生勇士。他昨日出發前憶述當年駭人意外：「當時很快接受現實，意外發生亦不能逆轉。如果有得揀，我當然希望是另一條路，但可能這就是我人生要行的路，那就重新站起來，繼續向前行，要讓其他人知道我可以克服身體缺陷。」

兼職身分公餘練習 「不礙熱情更加把勁」

經歷人生巨變，危家銓很快思索再投身運動，至2009年與射箭一拍即合。他說射箭既有趣亦符合身體條件，遂以兼職港將身分奮鬥10年，其間每晚下班後或周末練習，「時數的確比全職運動員少，但不妨礙熱情，反而要加把勁追回差距」。他終在2019年贏出東京殘奧亞洲資格賽，成為今屆射箭隊獨苗。

49歲才初登最高舞台，對於一再打破生命框架的危家銓而言，年齡絕非問題。他說今屆抱學習心態，盡力射好每一箭，自信3年後再征巴黎殘奧。那麼作為運動員，成績目標呢？他說：「成績是一個客觀數值，去評定每個人的高低，但運動於我如人生，最重要不是計較成就、地位，而是你在訓練過程、在生命中經歷了什麼。」危家銓昨晚抵埗後將到賽場準備，本周五出戰男子複合弓公開組個人賽。

今屆殘奧香港代表團中，同樣因意外截肢的還有輪椅羽毛球男將陳浩源。現年36歲的他於2008年在內地工作時遇車禍需切除左腳，6呎青年頓變「4呎傷者」，一度因坐上輪椅而對前途迷惘，全靠10歲開始練習的羽毛球助他走出低谷。他亦拐了個彎實現加入港隊的童年夢想，在意外翌年成為港隊輪椅羽毛球組首個隊員，12年來將亞殘運、世界賽獎牌逐一收歸囊中，並在2019年膺十大傑出青年。

殘奧首設羽球 陳浩源：今次不再爭第二

今屆殘奧首設羽毛球，陳浩源將在周六出發，下月2日起挾世界排名第二身分，於W2H級單打力爭港隊歷來首面殘奧羽毛球獎牌。最大勁旅必數韓國好手金正俊，雖然對方雄踞世界一哥之位已8年，陳浩源近日受訪則稱：「以前球壇有個說法是爭第二，像昔日高爾夫球界有老虎活士在場，其他球手都有類似心態。不過，我近年四度擊敗金正俊，大家開始意識到這並非不可能任務，加上我在3年前換了馬來西亞教練，相信打法更能克制金正俊。今次我不再去爭第二，希望把金牌帶回香港。」

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