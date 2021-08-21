【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費

稱曾收「不如當去旅行」警告

曾振興噚日以「道歉啟示（事）」為題出post，透露已經唔喺香港。佢提及政府7月開始吹區議員宣誓嘅「DQ風」，唔少親友都擔心佢破產，話破產會搞到家人，所以佢最終都辭職，但其後由多於一個渠道收到警告，甚至有人直接對佢表示「都辛苦左（咗）咁耐，不如當放個假陪老婆仔女去個旅行啦」，幾日後佢就作出離港嘅決定。

匆忙離港 只帶三幾萬現金

育有3名子女嘅曾振興離港前安排咗兩個小朋友申請護照，佢自己就先帶同三數萬現金，同大女一齊離港。

佢慨嘆早前等待同妻兒團聚嘅時刻令佢飽受煎熬，現時一家情况安好，佢自言會繼續努力搵工，希望呢半年可以站穩腳跟，有能力喺嗰邊幫助遇到嘅人。