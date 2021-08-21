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2021年8月21日星期六
港聞二
蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案
切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落
無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者
沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園
疑財困 衝鋒隊員警署吞槍亡
警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元
海關截走私船拘3男 檢182萬元瀕危物種
機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」
南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒
港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」
機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種
妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」
英美研究：食肆膠板阻空氣流通
近日接種疫苗 追薪期間暈倒 蘋果前員工失救
前防護中心總監 黃加慶再調職
馬家健曾錄口供指證其他疑犯 控方不採用 法官前年判刑已悉警查大狀妨司法
唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫
九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批
少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心
法拉利撞壆 司機不顧而去
的士撞柱 司機不治
台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路
工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席
涉派港獨傳單男生准保釋 條件包括禁參與反政府
港大生容頌禧申保釋下周五處理
人大常委會任命 李國章入基委會
醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監
父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告
電腦節開幕 展商：消費券紅利已過不抱期望
尊子漫畫
【Emily】退役九巴拍賣 禁民族反感用途 車齡18年 每架意向價5萬
【Emily】教協職員幫同事搵工 發帖分享招聘資訊
【Emily】中國3太空人下月同港青「天地對話」
【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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