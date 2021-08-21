港聞

港聞二

電腦節開幕 展商：消費券紅利已過不抱期望

【明報專訊】去年因疫情取消的香港電腦通訊節昨日開幕，大會為免公眾通宵排隊，搶購折扣商品，抽出300人按籌號次序購物，有巿民以一折價格購入原價近1.8萬元的電視機；受疫情影響，有參展商表示人流遜往年，而電子消費券紅利已過，對周末人流不抱期望。亦有參展商料生意比上屆跌四成，但稱已較預期為佳。

市民一折買1.8萬元電視機「玩吓」

往年電腦通訊節均有限量折扣商品吸引巿民通宵輪候。為免公眾聚集，大會早前抽出300人，消費滿300元後可按籌號次序購買限量商品。持36號籌的李先生以一折購入原價近1.8萬元的電視機，他說因電視機減至千餘元，故「買嚟玩吓」；有參展商另推出優惠吸引顧客，錢先生以999元購買電腦屏幕，較原價減近300元，他亦預留近5000元購買電腦硬碟。

政府本月初派發電子消費券，電腦專賣店負責人陳先生表示，消費券令巿場扭曲，認為港人花光首期2000元消費券後會失去消費意欲，令巿道再次低迷。疫情下昨日會場人流冷清，他對周未人流亦不抱期望；有手提電腦代理商開幕3小時售出50台電腦，該公司經理陳家俊稱，生意暫較預期佳，認為消費券令顧客預算提高，但整體仍難回復以往盛况；他續稱，不少人去年在家工作熱潮已購入電腦，料銷售額較往年跌四成。

上 / 下一篇新聞

蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案
蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案
切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落
切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落
無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者
無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者
沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園
沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園
疑財困 衝鋒隊員警署吞槍亡
疑財困 衝鋒隊員警署吞槍亡
警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元
警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元
海關截走私船拘3男 檢182萬元瀕危物種
海關截走私船拘3男 檢182萬元瀕危物種
機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」
機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」
南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒
南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒
港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」
港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」
機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種
機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種
妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」
妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」
英美研究：食肆膠板阻空氣流通
英美研究：食肆膠板阻空氣流通
近日接種疫苗 追薪期間暈倒 蘋果前員工失救
近日接種疫苗 追薪期間暈倒 蘋果前員工失救
前防護中心總監 黃加慶再調職
前防護中心總監 黃加慶再調職
馬家健曾錄口供指證其他疑犯 控方不採用 法官前年判刑已悉警查大狀妨司法
馬家健曾錄口供指證其他疑犯 控方不採用 法官前年判刑已悉警查大狀妨司法
唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫
唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫
九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批
九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批
少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心
少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心
法拉利撞壆 司機不顧而去
法拉利撞壆 司機不顧而去
的士撞柱 司機不治
的士撞柱 司機不治
台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路
台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路
工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席
工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席
涉派港獨傳單男生准保釋 條件包括禁參與反政府
涉派港獨傳單男生准保釋 條件包括禁參與反政府
港大生容頌禧申保釋下周五處理
港大生容頌禧申保釋下周五處理
人大常委會任命 李國章入基委會
人大常委會任命 李國章入基委會
醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監
醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監
父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告
父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】退役九巴拍賣 禁民族反感用途 車齡18年 每架意向價5萬
【Emily】退役九巴拍賣 禁民族反感用途 車齡18年 每架意向價5萬
【Emily】教協職員幫同事搵工 發帖分享招聘資訊
【Emily】教協職員幫同事搵工 發帖分享招聘資訊
【Emily】中國3太空人下月同港青「天地對話」
【Emily】中國3太空人下月同港青「天地對話」
【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費
【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費