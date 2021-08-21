電腦節開幕 展商：消費券紅利已過不抱期望

市民一折買1.8萬元電視機「玩吓」

往年電腦通訊節均有限量折扣商品吸引巿民通宵輪候。為免公眾聚集，大會早前抽出300人，消費滿300元後可按籌號次序購買限量商品。持36號籌的李先生以一折購入原價近1.8萬元的電視機，他說因電視機減至千餘元，故「買嚟玩吓」；有參展商另推出優惠吸引顧客，錢先生以999元購買電腦屏幕，較原價減近300元，他亦預留近5000元購買電腦硬碟。

政府本月初派發電子消費券，電腦專賣店負責人陳先生表示，消費券令巿場扭曲，認為港人花光首期2000元消費券後會失去消費意欲，令巿道再次低迷。疫情下昨日會場人流冷清，他對周未人流亦不抱期望；有手提電腦代理商開幕3小時售出50台電腦，該公司經理陳家俊稱，生意暫較預期佳，認為消費券令顧客預算提高，但整體仍難回復以往盛况；他續稱，不少人去年在家工作熱潮已購入電腦，料銷售額較往年跌四成。