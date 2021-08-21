父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告

罪成的4人為少女X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）和叔叔（39歲）；罪脫的被告是X的祖父（65歲）。

辯方為X父求情稱，他被捕前是巴士司機，是家中經濟支柱，沒計劃犯案、沒有使用武力和威嚇等手段，冀法庭對他寬大處理。不過李官反駁，被告明顯計劃周詳，是案中主事人，「好難對佢有同情心喎」，但強調被告在強姦案中罪脫，不會考慮該案情况。

父強姦罪脫 官：不考慮該案情况

辯方續稱，X母得悉性侵一事後，已立即報警，為女兒討回公道，但這個「小女人」後來不知如何面對。李官說，接納X母被丈夫游說後一時心軟，抱持不定下犯案，但她帶女兒到深圳的目的，明顯為了令審訊無法進行。

至於X的祖母，辯方表示她因丈夫另結新歡而離婚，離婚後最大的寄託是大兒子，一直善待孫子和孫女，強姦指控發生後，兩名事主「一個係仔、一個係孫女」，她夾在中間十分難受，還押期間接近精神崩潰。

就X的叔叔，辯方稱他因一時錯判，選擇「幫大佬而唔幫侄女」，強調他因幫家人而犯案，沒有個人得益。不過李官稱，為幫家人而犯法的求情理由相當危險，強調法庭不會給予本案任何人同情心。

【案件編號：HCCC126/20】