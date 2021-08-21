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醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監

【明報專訊】已婚的呼吸系統專科男醫生涉去年在港鐵車廂內偷拍女子裙底，手機內藏有多張裙底照，昨於九龍城裁判法院被裁定兩項作出有違公德的行為罪名成立，被告須還押至9月2日判刑。對於辯方爭議事主的性別，裁判官鄭念慈指出，就算事主是有易服癖男子，偷拍裙底照片亦是淫褻，又直斥被告不尊重女性和沒有悔意。

報稱醫生的被告陳恩發（49歲），否認兩項有違公德行為罪。控罪指，他於去年7月2日在港鐵佐敦站往油麻地站的一班列車車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即用手提電話拍攝兩名女子的裙底相片。

辯方爭議事主性別 官：偷拍已屬淫褻

裁判官鄭念慈裁決時指出，被告手機內有27張涉案裙底照片，拍攝到事主大腿位置。部分照片有被物件遮蓋的黑影，和目擊證人供辭脗合。證人稱被告當時左手持鏡頭外斜向上的手機偷拍，右手抱着背包掩飾，鄭官相信黑影就是背包。

辯方一度質疑屏風後作供的事主是否女性，鄭官稱已核對其身分證，憑外貌和身體特徵等肯定她是女性，短裙照片也清楚顯示是女性大腿。他說，無論事主是該名證人、其他女子或並非女性，問「又如何？」即使事主是有易服癖的男子，被告所偷拍裙底的照片都是性質淫褻，行徑令他人覺得憎惡及有違公德。

強調判刑不受制背景報告建議

辯方求情時表示，被告於1997年起執業，一直品格良好和沒有案底，與同是醫生的妻子育有兒女。辯方續稱，他的犯案手法「外行」，沒有使用高科技的偷窺器材，例如安置在鞋面的鏡頭，惟遭鄭官反駁這只不過非加刑因素。

鄭官稱被告經審訊後定罪，直斥他不尊重女性和沒有悔意，案件押至9月2日判刑，待索取背景、心理和社會服務令報告，其間被告須還押。鄭官強調判刑不受制於報告建議，法庭不一定判他社會服務令，明言一般可判處即時監禁。

【案件編號：KCCC 3408/20】

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