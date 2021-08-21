工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席

促國安納大學必修科

郭偉強說，政府要督促各大學推動國安教育成為必修科目，確保大學生明瞭國安的重要性。他又要求政府必須盡快立法打擊虛假資訊，防止孕育恐怖主義的假信息在港散播。

工聯會又提出政府架構重組，建議把房屋、發展、運輸及環境政策範疇重組成房屋及發展局、交通運輸局，以及環境及工務局，並成立文化及體育局。工聯會稱內地港人在議會內缺乏民意代表，要求增設立法會大灣區議席。

土地政策方面，工聯會提出對閒置農地繳納土地閒置稅，並積極引用《收回土地條例》以興建公營房屋。該會又提倡稅制改革，以「能者多付」原則作檢討，例如開徵資產增值稅、企業1000萬元應評稅利潤稅率應調高1%等。

工聯會會長吳秋北稱，工聯會要求政府在六大方向開展新政，包括：1）鞏固國家安全；2）提升管治能力、施政效率；3）改善勞工權益；4）重整經濟結構、培育相關人才；5）紓貧共富、樂業安居；6）更好融入國家發展大局。