台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路

消防：閉路電視未見人為迹象

保護傘的facebook帖文表示，昨凌晨3時半，保護傘的服飾精品店面發生火警，餐廳店面受波及，「二店機器、貨品、傢俱、食材等等，全部報銷，損失慘重」。台北市政府消防局新聞室回覆本報稱，昨凌晨3時52分獲報有餐廳冒白煙，即派人車趕往現場，火勢於4時12分撲滅，燃燒面積約5平方米，無人受傷，初步估計疑似電氣因素導致火警，與警方調閱相關監視畫面後，未發現有特殊人為迹象。

保護傘表示即日起暫停營業，而網購商品、已付款的訂單全部暫停出貨，會盡快安排退錢。帖文提及「所幸我們人都沒事」，並對鄰居及支持者造成困擾表示抱歉。台灣「蘋果新聞網」訪問住在保護傘樓上的里長吳沛璇，他稱同一地點以前亦曾因電線「走火」引起火警。

提早結束餐飲業務 20人停工

面臨大額賠償 未知能否繼續

台灣自5月開始爆疫，在三級警戒下台北禁止堂食長達兩個多月，保護傘本月中曾指生意慘淡，資金見底，本決定8月29日關閉餐廳及手搖飲料業務，把餐飲業務轉型做冷凍真空調理包網店。保護傘負責人周小姐接受本港「衆新聞」訪問時稱，今次火災損失難以估計。她說全職及兼職員工約有20人，全部暫定工作，要提早結束餐飲業務，更指「未來不知能否繼續走下去」。

保護傘昨晚在facebook補充，保險公司已進入申請調查及賠償流程，保護傘目前面對大額賠償責任，包括火災店面建築物、隔壁餐廳店面、頂樓全層住戶停電等，估計下周才能重新接上電源。