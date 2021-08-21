少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心

【明報專訊】警方於前年8月31日進入太子站圍捕示威者及進入車廂棍打乘客，翌日凌晨在月台拘捕一名案發時13歲的男童，在其背包搜出自製兩枚燃燒彈及打火機，他亦被拍到較早時於旺角一帶堵路，男童早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨在區域法法判刑。法官姚勳智表示若被告是成年人，按案情須判處3至4年監禁，但考慮他年紀及「真心認錯」，判他入教導所，又寄語他在內要好好學習「不要辜負家人對你的關心」。
被告案發時13歲 參與堵路
法官姚勳智在庭上引述辯方求情稱，男被告案發時就讀中一，現年15歲，患有過度活躍及讀寫障礙，他對兩年來為家人造成的煎熬萬分痛心，深感後悔。其父母、胞姊的求情信稱被告本性善良，因誤交損友才犯案，師長亦讚揚他是校內舞蹈學會的出色隊員。
姚官判刑時稱，被告當日非常主動參與非法集結，手持雨傘及鐵通，更將磚頭及發泡膠放到路中阻車，為前線參與者，雖事發突然，惟規模、人數不少，主要幹道嚴重受阻，直指是「罔顧法紀、不負責任的行為」。
姚官稱，當日大批示威者跑入太子站逃避追捕，引發之後「在站內與車廂乘客的打鬥」，即使被告沒有使用涉案的燃燒彈，但假若在站內使用「後果完全不堪設想」。案情嚴重不宜判入勞教中心，考慮其年紀及背景「知你真心認錯，很多信表達對你的支持」，決定就兩罪判入教導所。