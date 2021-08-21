少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心

被告案發時13歲 參與堵路

法官姚勳智在庭上引述辯方求情稱，男被告案發時就讀中一，現年15歲，患有過度活躍及讀寫障礙，他對兩年來為家人造成的煎熬萬分痛心，深感後悔。其父母、胞姊的求情信稱被告本性善良，因誤交損友才犯案，師長亦讚揚他是校內舞蹈學會的出色隊員。

姚官判刑時稱，被告當日非常主動參與非法集結，手持雨傘及鐵通，更將磚頭及發泡膠放到路中阻車，為前線參與者，雖事發突然，惟規模、人數不少，主要幹道嚴重受阻，直指是「罔顧法紀、不負責任的行為」。

姚官稱，當日大批示威者跑入太子站逃避追捕，引發之後「在站內與車廂乘客的打鬥」，即使被告沒有使用涉案的燃燒彈，但假若在站內使用「後果完全不堪設想」。案情嚴重不宜判入勞教中心，考慮其年紀及背景「知你真心認錯，很多信表達對你的支持」，決定就兩罪判入教導所。

【案件編號：DCCC 738/20】

（反修例風暴）