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九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批

【明報專訊】前民陣召集人陳皓桓、民主黨何俊仁等7人涉於組織及煽惑他人參與前年「10·20」九龍遊行，前日在區域法院認罪，辯方昨求情。曾被僱主虐待的印傭Erwiana為梁國雄及吳文遠寫求情信，感謝二人為外傭取權益；黃浩銘親自求情稱對所行的事「不感羞恥、毫無悔意」，黃被撤銷保釋，並與其餘6人還押至9月1日判刑。

7名認罪被告分別為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森和吳文遠。辯方求情稱，大部分被告身負數案，望法庭可將部分刑期與其他涉遊行案件同期執行；並讀出曾被僱主虐待的印傭Erwiana所撰寫的求情信，感謝梁國雄、吳文遠連同社民連支持她爭取權益；辯方又透露梁國雄的冠心病病情惡化。

為梁國雄吳文遠求情

Erwiana感謝二人爭取外傭權益

辯方續稱，何秀蘭當日在終院外叫港人要「繼續勇敢」，源於案發前數天有人襲擊時任民陣召集人岑子杰，以阻嚇市民參與遊行，故何秀蘭才道出此言，望港人繼續無懼發聲；而何俊仁是真誠相信他享有集會自由權利才犯案，強調二人從不主張暴力。

沒有代表律師的黃浩銘及楊森均親自求情，楊森表明會繼續爭取民主。黃浩銘則表示2019年所發生的事情，「並不是我一個人或我們這幾位被告可以促成」，社會問題的癥結是「犯罪原因」，必須從根本上改革，而爭取民主普選、建設真正法治、追求公平正義「仍然是我的理想」；多名旁聽者聞言當庭落淚。

各人求情完成後，控方申請撤回黃浩銘的保釋獲法庭批准，法庭短暫休庭，陳皓桓稱「你仲有5分鐘呀！」，惟黃浩銘未幾已步入囚室。

【案件編號：DCCC 535/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕參與未經批准的集結 組織未經批准集結 煽惑他人明知而參與未經批准集結 吳文遠 梁國雄 反修例運動 10.20九龍遊行

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