九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批

7名認罪被告分別為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森和吳文遠。辯方求情稱，大部分被告身負數案，望法庭可將部分刑期與其他涉遊行案件同期執行；並讀出曾被僱主虐待的印傭Erwiana所撰寫的求情信，感謝梁國雄、吳文遠連同社民連支持她爭取權益；辯方又透露梁國雄的冠心病病情惡化。

為梁國雄吳文遠求情

Erwiana感謝二人爭取外傭權益

辯方續稱，何秀蘭當日在終院外叫港人要「繼續勇敢」，源於案發前數天有人襲擊時任民陣召集人岑子杰，以阻嚇市民參與遊行，故何秀蘭才道出此言，望港人繼續無懼發聲；而何俊仁是真誠相信他享有集會自由權利才犯案，強調二人從不主張暴力。

沒有代表律師的黃浩銘及楊森均親自求情，楊森表明會繼續爭取民主。黃浩銘則表示2019年所發生的事情，「並不是我一個人或我們這幾位被告可以促成」，社會問題的癥結是「犯罪原因」，必須從根本上改革，而爭取民主普選、建設真正法治、追求公平正義「仍然是我的理想」；多名旁聽者聞言當庭落淚。

各人求情完成後，控方申請撤回黃浩銘的保釋獲法庭批准，法庭短暫休庭，陳皓桓稱「你仲有5分鐘呀！」，惟黃浩銘未幾已步入囚室。

【案件編號：DCCC 535/20】

（反修例風暴）