唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫

辯方為被告董上琳（24歲）求情表示，警方在單位搜出的黑火藥製成品只有0.1克，微不足道，談不上是「軍火庫」，但李官稱根據案情，單位猶如「戰術型的小型軍火庫，有測試、製作和使用」；又反問「你唔同意咁係咩？小型實驗室？咁我唔畀你認罪架喇喎」，辯方強調只能推論單位用以儲存及製造多種物品。

控方：相信被告已使用

故剩下0.1克火藥

控方表示，相信被告已在其他地方使用黑火藥，故單位內剩下0.1克黑火藥製成品。控方又稱，憑屋內的原材料可製作出723克黑火藥，不過李官又反問「所以呢？」，要求控方準備報告解釋涉案黑火藥的潛在風險。

控方案情指，被告2019年10月3日起租用大角嘴橡樹街75號唐樓一單位，同月15日警方對單位展開監察行動，見被告離開大廈時拘捕。警方進入單位搜查，在走廊檢獲化學品、經改裝的流動電話連電線連接繼電器；在廚房檢獲電油、布條、啤酒樽、航拍機與投擲裝置等。

警方亦在睡房發現大量防毒呼吸器、過濾器及防護裝備，並發現一本筆記簿，載有改裝氣體罐和減火筒的設計圖，以及寫上2019年6月香港發生的示威事件和「香港人權與民主法案」的字眼。警方其後再到被告的住所搜查，亦發現爆炸品及大量對講機。

控方指出，單位內發現的化學品包括黑火藥及鋁熱劑，配合遙控裝置可達至爆炸效果；至於航拍機和投擲裝置則可配合小瓶汽油彈使用，使其從空中墜落。

同案另一被告下月開審

被告因住所被搜獲爆炸品及對講機，另被控管有爆炸品罪及無牌管有無線電通訊器具罪，該兩罪被存檔法庭。同案另一被告中五生丁展峯（18歲）早前擬不認罪，案件將於9月6日開審。

【案件編號：DCCC476/20】

（反修例風暴）