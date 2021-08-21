港聞

港聞二

馬家健曾錄口供指證其他疑犯 控方不採用 法官前年判刑已悉警查大狀妨司法

【明報專訊】25歲青年馬家健因企圖販毒被判囚23年，服刑5年後於上周三（11日）上訴得直，無罪釋放。疑游說馬家健認罪的「師爺」陳強利和處理認罪的大律師張曉惠，前日被控一項串謀妨礙司法公正罪。司法機構日前公開青年於2019年的判刑理由書，並披露判刑時警方已調查馬家健的前法律團隊涉嫌妨礙司法公正，而馬家健曾錄取一份口供指證其他疑犯，惟最終不被控方採用。

根據2019年9月13日的高院判辭，原審法官陳慶偉判刑時指出，陪審團裁定馬家健一項於2016年10月干犯企圖販毒罪成，並認為馬當時應對郵包內藏有1185克的可卡因是知情。陳官透露，馬家健罪成後曾經錄取一份「無損權益口供」（non-prejudicial statement），其間法庭押後判刑配合，惟控方沒有依賴馬家健口供指證案中其他疑犯，陳官指出「無損權益口供」在本案無實際用途，換言之無助減刑。

健仔指控前法律團隊妨司法

陳官：仍在調查 與本案無關

陳官又指出，案件涉及另一項刑事指控，是馬家健指控其前法律團隊涉妨礙司法公正，但陳官認為案件仍在調查，某程度上與馬家健的企圖販毒案無直接關係，故決定就企圖毒品案繼續判刑。

案底纍纍師爺受聘

律師會稱無權查閱犯罪紀錄

另外，就上訴庭在判辭質疑為何案底纍纍的「師爺」受聘於律師行，香港律師會昨發聲明指出，本地及外地律師事務擁有約1.6萬名非律師員工，律師會無權查閱每一個人的犯罪紀錄。按《法律執業者條例》第53（3）條，作為僱主的律師行應擔當第一把關者，若聘用有不誠實犯罪案的刑事罪行的人，須先取得律師會許可。

律師會亦會定期透過會員通告，發布該條例人士名單提醒，惟該名單僅供參考；而且律師行文員須獲授權，才可探訪被羈押的當事人。聲明又指，當悉陳強利的犯罪紀錄，律師會即於8月17日向會員發出緊急通告，告知會員陳強利屬該條條文的名單內人士。律政司正檢討該條文，研究如何完善機制。對於馬的前律師團隊於兩年前因涉妨礙司法公正受查，律師會回覆查詢稱，因事件已進入司法程序，暫不宜評論。

相關字詞﹕妨礙司法公正 香港律師會 企圖販毒 師爺 律師樓

上 / 下一篇新聞

蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案
蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案
切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落
切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落
無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者
無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者
沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園
沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園
疑財困 衝鋒隊員警署吞槍亡
疑財困 衝鋒隊員警署吞槍亡
警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元
警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元
海關截走私船拘3男 檢182萬元瀕危物種
海關截走私船拘3男 檢182萬元瀕危物種
機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」
機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」
南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒
南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒
港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」
港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」
機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種
機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種
妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」
妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」
英美研究：食肆膠板阻空氣流通
英美研究：食肆膠板阻空氣流通
近日接種疫苗 追薪期間暈倒 蘋果前員工失救
近日接種疫苗 追薪期間暈倒 蘋果前員工失救
前防護中心總監 黃加慶再調職
前防護中心總監 黃加慶再調職
唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫
唐樓檢引爆器炸藥汽油彈原料 青年求情稱僅0.1克黑火藥 官指如小型軍火庫
九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批
九龍遊行黃浩銘認集結：不感羞恥 控方申撤保釋獲批
少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心
少年8．31藏自製燃彈判入教導所 官籲勿負家人關心
法拉利撞壆 司機不顧而去
法拉利撞壆 司機不顧而去
的士撞柱 司機不治
的士撞柱 司機不治
台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路
台北「保護傘」失火焚毁 專聘「流亡」港人 消防料因電線短路
工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席
工聯會促一年內就23條立法 倡設立會大灣區議席
涉派港獨傳單男生准保釋 條件包括禁參與反政府
涉派港獨傳單男生准保釋 條件包括禁參與反政府
港大生容頌禧申保釋下周五處理
港大生容頌禧申保釋下周五處理
人大常委會任命 李國章入基委會
人大常委會任命 李國章入基委會
醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監
醫生偷拍裙底罪成 官斥無悔意可判監
父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告
父涉姦女案親屬妨司法求情 官稱案情嚴重 不會同情被告
電腦節開幕 展商：消費券紅利已過不抱期望
電腦節開幕 展商：消費券紅利已過不抱期望
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】退役九巴拍賣 禁民族反感用途 車齡18年 每架意向價5萬
【Emily】退役九巴拍賣 禁民族反感用途 車齡18年 每架意向價5萬
【Emily】教協職員幫同事搵工 發帖分享招聘資訊
【Emily】教協職員幫同事搵工 發帖分享招聘資訊
【Emily】中國3太空人下月同港青「天地對話」
【Emily】中國3太空人下月同港青「天地對話」
【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費
【Emily】前區議員曾振興離港 稱未儲夠簽證費