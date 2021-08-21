馬家健曾錄口供指證其他疑犯 控方不採用 法官前年判刑已悉警查大狀妨司法

根據2019年9月13日的高院判辭，原審法官陳慶偉判刑時指出，陪審團裁定馬家健一項於2016年10月干犯企圖販毒罪成，並認為馬當時應對郵包內藏有1185克的可卡因是知情。陳官透露，馬家健罪成後曾經錄取一份「無損權益口供」（non-prejudicial statement），其間法庭押後判刑配合，惟控方沒有依賴馬家健口供指證案中其他疑犯，陳官指出「無損權益口供」在本案無實際用途，換言之無助減刑。

健仔指控前法律團隊妨司法

陳官：仍在調查 與本案無關

陳官又指出，案件涉及另一項刑事指控，是馬家健指控其前法律團隊涉妨礙司法公正，但陳官認為案件仍在調查，某程度上與馬家健的企圖販毒案無直接關係，故決定就企圖毒品案繼續判刑。

案底纍纍師爺受聘

律師會稱無權查閱犯罪紀錄

另外，就上訴庭在判辭質疑為何案底纍纍的「師爺」受聘於律師行，香港律師會昨發聲明指出，本地及外地律師事務擁有約1.6萬名非律師員工，律師會無權查閱每一個人的犯罪紀錄。按《法律執業者條例》第53（3）條，作為僱主的律師行應擔當第一把關者，若聘用有不誠實犯罪案的刑事罪行的人，須先取得律師會許可。

律師會亦會定期透過會員通告，發布該條例人士名單提醒，惟該名單僅供參考；而且律師行文員須獲授權，才可探訪被羈押的當事人。聲明又指，當悉陳強利的犯罪紀錄，律師會即於8月17日向會員發出緊急通告，告知會員陳強利屬該條條文的名單內人士。律政司正檢討該條文，研究如何完善機制。對於馬的前律師團隊於兩年前因涉妨礙司法公正受查，律師會回覆查詢稱，因事件已進入司法程序，暫不宜評論。