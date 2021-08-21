英美研究：食肆膠板阻空氣流通

許樹昌：港式膠板較細 不擔心

紐約時報的報道提到，有研究指保護收銀台後方僱員的隔板可能會將病原體導向另一位員工或顧客身上，在美甲沙龍或教室中的一排排透明塑膠板，或會阻礙正常空氣流通和通風；店家、教室和辦公室在正常情况下，呼出的微粒因空氣流動而分散，大約每15到30分鐘可換氣一次，但豎起的塑膠隔板阻礙正常通風，並製造出「死區」（dead zones），病毒氣溶膠微粒聚集，變得高度密集。

報道又提及，維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）土木與環境工程學教授Linsey Marr表示，若課室中有大量的阻隔板，會阻礙正常空氣流通，而每個人的氣霧微粒就會被擋在一處，並不斷累積，最後擴散到自己桌子以外。

（新冠疫情）