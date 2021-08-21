英美研究：食肆膠板阻空氣流通

【明報專訊】本港不少食肆以膠隔板分隔相鄰餐枱，但《紐約時報》周四報道指，有美國及英國的研究顯示餐廳、辦公室等設塑膠隔板不能完全隔絕病毒，安裝不當更有可能阻礙空氣流通，反而增加感染風險。本港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，外國的膠隔板偏大，本港的膠隔板則較小，而膠隔板可遮擋飛沫，飛沫仍是病毒傳播的最大途徑，加上本港已規定食肆換氣量要達到每小時最少6次或加裝空氣淨化設備，故不擔心隔板阻礙空氣流通。
許樹昌：港式膠板較細 不擔心
紐約時報的報道提到，有研究指保護收銀台後方僱員的隔板可能會將病原體導向另一位員工或顧客身上，在美甲沙龍或教室中的一排排透明塑膠板，或會阻礙正常空氣流通和通風；店家、教室和辦公室在正常情况下，呼出的微粒因空氣流動而分散，大約每15到30分鐘可換氣一次，但豎起的塑膠隔板阻礙正常通風，並製造出「死區」（dead zones），病毒氣溶膠微粒聚集，變得高度密集。
報道又提及，維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）土木與環境工程學教授Linsey Marr表示，若課室中有大量的阻隔板，會阻礙正常空氣流通，而每個人的氣霧微粒就會被擋在一處，並不斷累積，最後擴散到自己桌子以外。