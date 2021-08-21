妮歌潔曼共5人豁免檢疫 議員批「是否高人一等」

葛珮帆轟邱騰華沒出席立會

梁美芬：我也要檢疫 好唔公平

邱騰華昨就事件回應稱指，一如以往局方協助拍攝團隊取工作證、揀選拍攝地方、安排後期製作等，當中小部分人來自外地，政務司長可在符合防疫安排下批准豁免檢疫，今次向5名海外製作隊成員批豁免。

邱指，他們須完成接種疫苗、接受檢測、事先提交行程等，「他們不等於可以通街走」，若要離開指定處所需視乎行程是否與工作有關，如視察場地、試衫等必須事宜，亦只可坐專車。

衛生事務委員會主席葛珮帆和港九勞工社團聯會潘兆平對邱騰華沒應邀出席會議表示很遺憾，葛續指未來還有其他情况需邀不同部門參與，盼官員保持與立法會良性互動。

實政圓桌田北辰指東奧運動員回港都要檢疫，質詢豁免妮歌潔曼是否「開先河」讓所有外國明星來港都能豁免，抑或妮歌潔曼高人一等，又問當局是否承認事件中政治觸覺低。

有到食肆否 陳肇始無正面回應

經民聯梁美芬亦批評事件涉衛生安全和不公平的問題，她作為議員入境都要檢疫而無法參與立法會會議，「我現在覺得非常不公平」，又指豁免不能只交給商經局，「說旅遊界個個想你開放，從衛生安全你要勇於講唔得！」

食物及衛生局長陳肇始回應獲豁免檢疫者須守嚴守防疫條件，稱明白大眾關注，會反映問題，又澄清自己絕對不是推搪，政府有不同單位負責。田北辰多次追問妮歌潔曼能否在食肆進食，陳肇始無正面回應，被田批評：「咁簡單嘅問題都答唔到？你係食衛局長。」陳續回應有關人士不能在社區與大眾接觸。

葛珮帆收到很多市民投訴有關豁免，指防疫措施應對所有人一視同仁，又促停止豁免高風險地區者檢疫，陳肇始回應，如申請者來自高風險地區會特別留意，部分個案不批准。

（新冠疫情）