機場工未打針 當局連日無解釋 機管局昨宣布分階段強制接種

9月起至少一針 每7天檢測

健康理由不會獲接納

自由黨邵家輝昨早在立法會衛生事務委員會上，關注確診的國泰機場貴賓室職員為何無接種新冠疫苗，陳肇始回應稱，知悉機管局要求入去禁區要打針或有陰性檢測，「尤其是這員工所在地方有除口罩飲食（的人）是更高風險，現行的要求是要打針，我們都不知為何這個（人）沒有」，她續稱，會與運房局商討，請機管局對高風險員工的接種和檢測措施「加把勁」。

林鄭月娥本月2日宣布接觸抵港者的人員須打針，「不可以是選擇性，一定要是打了針的人」，但相隔最少16日仍未公布方案。本報前日向機管局和運房局等查詢上述女職員是否有健康證明不宜接種或有否違反規定，但沒有回覆；本報昨再向特首辦查詢月初公布措施的落實時間與執行細節，特首辦轉交運房局跟進，運房局晚上再透過政府新聞處着本報記者查閱機管局新聞稿。

國泰10月起禁區內須打針

12月起措施擴至禁區外

機管局昨晚發稿公布，特定機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納，包括處理高風險貨物、或與抵港、轉機、過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，例如地勤、裝卸員、洗手間清潔員等，營運商只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。9月1日起實施第一階段，有關員工須最少打了1針，9月30日起的第二階段則須完成接種兩劑疫苗，兩階段員工均須同時每7天做檢測。該局指已逾80%特定員工打第1針。

國泰昨亦發內部通告稱，除了自10月1日起所有進入禁區員工須打針，且不能以檢測替代；12月1日起延至禁區外工作亦須打針。

熱血公民鄭松泰昨早在委員會指，當局曾稱基於倫理不會強制接種，認為目前要求特定群組接種疫苗，否則自費檢測的安排如變相強制注射，陳肇始回應要工作風險高群組更積極接種不是變相強制注射，目前無任何法例要求強制注射，因明白部分人未必適合注射，留有一定空間予他們檢測。

鄭松泰再追問新安排令部分僱員無選擇，僱主或解僱不接種者，質疑是變相強制接種，如欺凌弱勢社群，政府需預期面對涉及的法律問題。

（新冠疫情）