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港收緊檢疫 歐商會：損金融中心地位 專家：內地清零歐美共存 港「夾在中間」

【明報專訊】港府昨起撤銷新型冠狀病毒疫苗接種者驗出抗體減檢疫安排，香港歐洲商務協會向特首林鄭月娥發公開信，指收緊檢疫是退步，香港應有清晰的「走出疫情策略」，否則外國社群會質疑是否需無止境困在港，長遠影響國際金融中心地位。有立法會議員亦稱商界也不滿，新加坡已似歐洲與病毒共存，香港要清零雖可保醫療系統，但會較「蝕底」。有專家認為本港夾在內地「清零」與歐美「與病毒共存」中間，政府應與全社會討論未來策略。

商務及經濟發展局長邱騰華昨稱：「香港跟內地和海外有兩種非常不同的疫情狀况及管控方法，我們要在當中求取平衡。香港與內地關係息息相關，我們當然希望能夠盡早與內地通關；與此同時，我們亦要與外地不同的經濟體系繼續頻繁的往來，所以我們要在兩者之間作出考慮。」又說，未必會「一刀切」，會考慮社會情况、經濟效益、成本及國際大趨勢等。

邱騰華：非一刀切 考慮成本大勢

政府昨起收緊入境檢疫，從中風險地區抵港者，即使已打針、有抗體，不可再減檢疫，改為檢疫14日。香港歐洲商務協會昨向林鄭月娥發公開信，協會形容新措施是倒退，質疑港府因一宗檢疫期後確診的個案而收緊措施，做法不合乎比例。

一案例牽動全身 商會指不合理

協會表示，由於有變種病毒，染疫風險在未來一段時間仍存在，這已成為新常態，歐洲不少國家都重新制定策略，與病毒共存，逐步放寬，亦重新開放機場。協會促港府制定清晰的「走出疫情策略」，認為香港早開放比遲開放好，否則國際社群或質疑是否應繼續無了期困在港，會影響香港的國際金融中心地位。

政府發言人回應稱，會繼續密切監察不同地區疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衛生因素，以及與本港社會經濟，按風險程度及視乎情况調整要求。

香港和新加坡「旅遊氣泡」因兩地抗疫策略不同而爆破，邱騰華表示，香港和新加坡都是國際城市、金融和貿易中心，希望在防疫大前提下讓部分正常活動繼續進行，仍盼「兩條腿走路」，在確保公眾安全下，與其他地區商討便利出行的雙邊安排，令市民和工商界早日恢復出行。

憂清零最終會「蝕底」

鍾國斌：參考妮歌潔曼安排

立法會紡織及製衣界議員鍾國斌表示，商界對政府再收緊入境檢疫有很多不滿聲音。他說，新加坡最近亦採取與歐美相似的策略，與病毒共存，香港採取清零策略會較「蝕底」，令對外經濟活動減少，但清零策略可確保本港醫療體系不會崩潰，亦可恢復部分本地活動，兩種策略「無話邊個好啲」。他認為，可中間着墨，參考金融業和向影星妮歌潔曼提供的安排，向更多行業開放豁免檢疫。

潘烈文：須考慮接軌內地還是海外

港大公共衛生學院教授潘烈文表示，內地對疫情「零容忍」，外國則採取與病毒共存策略，香港「夾在中間」，他認為政府需和社會一同討論，考慮本港更需要和內地接軌還是海外接軌。他說，若要繼續清零，基於疫苗難以完全防感染，仍需實施嚴格的社交距離措施，入境檢疫或要長期維持14日或21日，市民或難以出行，社會經濟和政府儲備未必能承受；若社會認為香港屬外向型經濟、需維持對外聯繫，或要「面對現實」，考慮在疫苗接種率較高的情况下，逐步放寬措施。

增兩輸入 分別打齊復必泰俄疫苗

另外，本港昨增兩宗輸入個案，均帶L452R變異病毒株，其中一人已打兩針BioNTech（復必泰），並驗出抗體；另一人是機組人員，已打兩針俄羅斯「衛星五號」。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕通關 與病毒共存 清零 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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