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南豐爭產案 陳慧慧要求披露遺囑被拒

【明報專訊】南豐集團創辦人陳廷驊前妻楊福娥於去年2月去世，將所有遺產留予長女陳慧芳，另一女兒陳慧慧不滿財產分配安排，衍生遺囑認證訴訟。陳慧慧早前向高等法院申請傳票，要求陳慧芳及楊福娥僱用的律師行披露遺囑相關文件。法官昨頒下判辭，拒絕陳慧慧的申請。判辭透露，楊福娥生前指明要把「所有嘢」留予陳慧芳，但為免打官司，決定以送贈契（Deed of Gift）方式將資產贈予陳慧芳。

官：母楊福娥表明「所有嘢」給陳慧芳

律師亦詳細交代草擬過程

原告為楊福娥的長女陳慧芳（Angela Chen）；被告為幼女陳慧慧（Vivien Chen）以及黃得勝岑文光律師行。判辭表示，本案源於楊福娥在2008年訂立遺囑，將所有遺產留予陳慧芳，並由陳慧芳擔任遺產管理人。惟陳廷驊去世後，陳慧芳及陳慧慧按照陳廷驊的遺囑向楊福娥分配資產，楊福娥和陳慧慧就資產升值有分歧，兩母女的關係變差。

2012年12月，楊福娥在黃姓律師及精神科醫生見證下撰寫送贈契，重申她要根據2008年遺囑，將所有資產留給陳慧芳，並確認她不會向陳慧慧贈送任何資產。根據黃姓律師的供辭，楊福娥當時表明不想為陳慧芳惹麻煩，所以將送贈契視作禮物，將「所有嘢」贈予陳慧芳。

被告陳慧慧一方質疑，楊福娥的2008年遺囑欠缺效力，故要求律師行披露楊福娥的書面指示，以及準備遺囑的版本和文件等。惟法官在判辭表示，楊福娥向律師作口頭指示，而律師已詳細交代草擬遺囑的過程，當日的筆記亦已檢取做證物，所以陳慧慧沒有理據要求披露文件。

【案件編號：HCAP 10/20】

相關字詞﹕陳慧慧 陳慧芳 楊福娥 南豐爭產 南豐集團

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