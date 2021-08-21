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機舖圍毆少年案 兩男認罪求情稱「盲忠」「抽水」

【明報專訊】一名15歲少年去年在旺角金雞廣場的遊戲機中心消遣時，涉遭7名案發時15至22歲的男子圍毆，有人用滅火筒及膠板施襲，事主重傷一度留醫深切治療部，須做手術切除脾臟。繼早前4人承認有意圖而傷人罪，被判入教導所，另兩名被告昨亦於區院認罪候判，求情時分別稱因盲目忠誠跟從友人施襲及「抽下水」。

被告彭家豪（20歲）和陳榮森（23歲）承認有意圖而傷人罪。控罪指，他們去年5月16日在旺角洗衣街金雞廣場2樓一間遊戲機中心內，意圖使林鴻章身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

同案另青年否認意圖傷人昨開審

辯方求情指，兩被告對事主感抱歉，彭家豪當時盲目忠誠地跟從友人施襲，踢事主三至四次，事後稱行為愚昧；而陳榮森僅在各人襲擊後踢事主下身兩下，他在警誡下說「我都係抽下水啫」。區域法院暫委法官許肇強將案件押後至9月3日，待索取勞教中心及教導所報告後判刑。

案情指出，當晚事主與友人到遊戲機中心消遣，同案有被告稱自己與事主有私怨，另一被告黃展博帶領6人拳打腳踢事主，黃用滅火筒及膠告示板擊打事主，令他失去知覺倒地。事主受襲導致曾短暫失憶，切除脾臟後須長期服藥治療。

至於吳卓堯（16歲）則否認有意圖而傷人罪，願承認襲擊致造成身體傷害和普通襲擊兩罪，惟不獲控方接納，案件昨開審。

【案件編號：DCCC 1044/20】

相關字詞﹕遊戲機中心 有意圖而傷人罪 欺凌 童黨

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