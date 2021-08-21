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警破加密幣詐騙集團拘19人 涉價值1100萬元

【明報專訊】本地詐騙集團僱用年輕女子於網上以花言巧語、炫富技巧等誘騙本港、內地及海外事主投資加密貨幣，今年首季已騙取170名事主共值1100萬元加密貨幣。警方於過去兩日搗破該集團及拘捕19人，包括集團主腦及骨幹成員。

一事主被騙價值76萬元加密幣

警方本周三及四採取行動，拘捕11男8女（18至31歲），涉嫌串謀詐騙，包括主腦、資訊科技人員、中層管理、推廣員等，部分人有黑幫背景。調查顯示，該集團去年起開始運作，今年首季已騙取價值1100萬元加密貨幣，主要涉及USTD泰達幣，當中涉及170名事主，其中一名事主被騙走價值76萬港元的加密貨幣。行動中，警方檢獲9部電腦、128部智能電話、140萬元現金、價值約5萬元加密貨幣及一部與案有關的名貴跑車。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，詐騙集團租用商廈作詐騙中心，聘請年輕人到社交媒體作推廣，利用花言巧語、炫富等技巧，例如以年輕女子炫耀名車及遊艇等照片，誘騙內地、台灣、英國、本港等地潛在事主，當事主交出個人資料後，騙徒投其所好推銷投資計劃，要求不熟悉加密貨幣的事主預先把現金轉為加密貨幣，再指示事主匯款到指定加密貨幣錢包或銀行戶口作投資用途。

誘事主到假投資平台存加密貨幣

該集團利用加密貨幣的隱蔽特性，向事主訛稱只接收加密貨幣，同時誘騙事主透過非官方渠道下載加密貨幣投資平台Apps，或到指定加密貨幣投資平台網站登入，登入後事主會進入一個類似投資版面，顯示有盈利的銀碼結餘，惟涉事網站及Apps均為虛假，事主事後無法提取資金，其存入的加密貨幣亦被騙徒轉走。警方稱今年上半年接獲496宗加密貨幣騙案，較去年同期208宗急升一倍多，損失則上升5倍至2.14億元。

相關字詞﹕騙案 加密貨幣

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