沒額外恩恤金 殉職樹工家屬：有落差 康文署：定義為退休金加長期服務金 准葬浩園

死者曾賽茹「茹姐」的丈夫、三名子女、其他親友及同事昨早10時半帶祭品到水街案發現場拜祭，康文署助理署長孔得泉亦有到場拜祭並安撫家屬，「我們知道曾女士以往工作各方面都是非常好的員工，所以我們特別感到心痛」；其間死者丈夫及兒子多番要求徹查意外起因，及確認死者因公殉職，孔得泉表示已確認曾賽茹因公殉職，並稱其工作表現一直十分優秀，向家屬承諾會徹查事件。家屬及工友輪流到茹姐的遺照前獻花及焚香，工友又高呼「收工啦茹姐」，家屬難掩淚水痛哭。

沒填緊急聯絡 家屬質疑部門疏忽

家屬下午到鰂魚涌市政大廈康文署辦公室會面署方高層，獲署長劉明光、副署長李碧茜、助理處長李允瑜等5名高層接見，會面逾1.5小時。會面後死者長子劉鎧華指，署長向家屬表達慰問，並在會上承諾爭取安排母親安葬浩園。他又指署方在會面時解釋政府的恩恤金定義，是等同長期服務金及退休金等，不會有額外一筆恩恤金，與私人機構不同，劉稱這與他們的期望有落差，但家屬欲集中處理母親的身後事，已無心思及精力，「不想再同佢鬥智鬥力，好辛苦」。死者幼女劉家禎指，曾在醫院質疑署方為何意外個多小時後才有人上門通知母親身故，令她未能見母親最後一面，署方代表指死者生前未有填緊急聯絡人電話，她指母親只有小學程度，質疑部門無人跟進她填漏資料是疏忽。

署長劉明光在與家屬會面後個多小時提早離開，出席全運代表團的授旗儀式。他在儀式後表示，茹姐是非常好的同事，部門對意外感到難過，慰問死者家屬及另一名受傷同事。他稱會按照《僱員補償條例》及《公務員事務規則》向死者家屬提供恩恤金及賠償。他指根據相關條例，恩恤金會在退休金及長俸中安排，如符合資格，《僱員補償條例》會有另一筆補償。他又指勞工處已展開調查，會全力配合。

署長：按例補償 配合勞處調查

康文署昨晚回應本報時表示，涉事升降台車由合資格的外判承辦商負責保養及維修，最後檢查日為本年3月20日，過去一年並無故障，但未回應該車何時購入。家屬早前指康文署修樹時並非每次都申請封路，本報向署方查詢過往一年申請封路次數，署方指並非所有工程都會申請，例如一些緊急工程，但部門會設置合適的標誌及措施，確保員工及道路使用者安全，因此未有備存申請數字。