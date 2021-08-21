無糧出留守善後 基金員工續幫忙受助者

熊伯個案排除萬難 董事被捕阻簽撥款

熊家燊個案的善款批核過程，便適逢蘋果基金瀕臨停止運作之時，基金早於今年4月已為熊伯處理撥款文件，準備6月尾給他匯款，後來《蘋果》資金被凍結，才拖至7月中匯款，其間靠數名留守的蘋果基金職員一直跟進。

其中一名職員方姑娘（化名）受訪時形容，熊伯個案的批文過程幾經困難和複雜，因負責簽名的高層已被捕，後來找到僅餘的一兩個有權簽名的董事，才把款額簽下。她說由於基金帳戶與《蘋果日報》分開獨立運作，財務上雖不受影響，但負責為基金簽署撥款的董事被拘押，導致基金亦受影響。

方姑娘：冀傾全力為受助者找認領機構

任職基金逾8年的方姑娘稱，基金從1995年成立至今，協助逾4700求助個案，包括癌症患者、遺屬及弱勢族群。她感慨基金會解散，「我們並不在乎自己去向，更在乎的是那群受助者怎麼辦？所以當蘋果（日報）解散後，我們即使無糧出，這兩個月還是回來處理事務，希望傾全力為受助者找到認領機構，安頓好他們」。