切癌腫失聲熊伯 失援助赴台手術費無着落

申50萬元手術費 7月收首筆12萬

67歲的熊家燊至今仍未恢復說話能力，只能發出「啞啞」聲，要透過書寫接受訪問。他表示，前年7月向蘋果基金申請50萬元往台灣做手術，同年8月向親友借錢啟程赴台做第一次手術，其間蘋果基金設專戶為他籌款，至今年7月21日他收到首筆12萬元善款，得悉基金即將停運，由於還需往台灣做手術，加上仍欠親友醫藥費，現時深感徬徨無助。

醫生勸及早再手術 財困未成行

熊伯是退休康文署救生員，2015年7月被診斷患扁桃腺癌，同年11月接受電療及化療長達3個月。2018年10月22日，他在聯合醫院做手術，在右頸項切除1毫米乘0.2毫米癌細胞，但動手術影響咽喉壁及吊鐘，致手術後無法說話及進食。

最初的10個月只能喝營養奶，至前年8月到台灣長庚紀念醫院做修復手術後，才能開始吃粥。熊伯稱，首次手術後醫生一再勸他及早再做手術，有助他恢復說話能力，惟時隔兩年，他因財困無法成行。

熊伯受訪期間，臉上總流露出有口難言的悲哀，不斷形容自己如同廢人；他說切除癌細胞手術後雖不能說話，但不至於要了他命，最嚴重是創口造成吞嚥障礙，頸項的縫針植皮導致頸肌僵硬，無論吞食或喝水都要非常緩慢，不然會噎到或嗆到，可引致氣管堵塞，危及性命。

未有機構接手 向政府求助無受理

熊伯對於當初在港進行的手術一直充滿疑問，包括醫生在手術前沒清楚告知有可能一輩子無法說話和進食、為何一個小手術令他留下那麼大的創口等，他眼眶泛紅，展示多份分別向特首辦、醫院、醫管局及食衛局等部門的投訴和求助信，亦曾申請法援冀向醫院興訟，無奈法援申請最終被拒。