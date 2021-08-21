蘋果基金將清盤 9600萬善款捐30機構 料短期內解散 近月陸續轉介個案

明報記者 彭靜怡 羅霈潁

本報接觸到其中一名原蘋果基金受助人熊伯，他2018年在公立醫院切除扁桃腺癌細胞後「失聲」及無法進食，原擬透過基金協助籌款50萬元往台灣接受修復手術，適逢《蘋果》停刊，幾經波折始在7月下旬收到首筆共12萬元善款，同時接獲基金通知指基金董事（壹傳媒管理層）正被還柙，無法簽署善款文件，《蘋果》停刊令基金前景不明，預計無法再提供任何援助。（見另稿）

周二通過特別決議同意清盤

現正進行慈善項目將繼續完成

根據蘋果基金提交公司註冊處的最新文件，蘋果基金剛於本周二（17日）通過特別決議，全體董事同意清盤。特別決議中列明，蘋果基金將繼續及完成現正進行的慈善項目，同時會將部分項目和個案及相應善款交至其他相關慈善團體，餘下的基金善款將全數捐贈至其他慈善團體、助學團體及25個社福機構，即共逾30個機構，例如香港防癌會、工業傷亡權益會、司徒華教育基金及基督教正生書院等（見表）。

基金按類別分11專戶

防癌會料獲醫療專戶五成善款

文件又顯示，蘋果基金分為至少11個專戶，包括醫療、緊急援助金、助學金、撐學生專戶等；蘋果基金將在各專戶中分配捐贈予不同機構的金額，例如最近協助接收癌症個案的防癌會，將獲得五成從醫療專戶扣除的善款；多次與蘋果基金合作處理緊急援助個案的工業傷亡權益會則獲緊急援助金專戶內的全數善款等。翻查公司註冊處文件，蘋果基金本月初已提交有償債能力證明書，當中列出蘋果基金截至今年2月28日共有約9,575萬元資產及約17萬元負債，惟未有提及各專戶的資產款額。

基金8董事4辭任 現存葉一堅馮偉華等

根據蘋果基金去年底的周年申報，基金共有8名董事，其中4人相繼於今年1月及6月辭任，包括正還押的前壹傳媒行政總裁張劍虹及前《蘋果日報》總編輯羅偉光，基金董事現時餘下現任壹傳媒董事會主席兼非執行董事葉一堅、壹傳媒前營運總裁兼執行董事周達權、教協前會長馮偉華等4人。壹傳媒最新一份2019/20年度年報顯示，蘋果基金在該年度為225名身患重疾需要即時或特別治療的受益人捐贈合共1,768萬港元，基金旗下的「蘋果助學金計劃」亦為214名學生提供合共66萬港元的助學金。

防癌會：因應《蘋果》停運 6月底設基金接手

香港防癌會回覆本報查詢時表示，因應《蘋果》停運，該會於6月29日成立「緊急援助基金」，主動聯絡蘋果基金了解受影響癌症病人需要，並接手跟進大部分癌症受助者，從7月開始支援21名受影響的貧困癌症病人，提供藥物援助，估計首兩年所涉藥費超過1,100萬元；防癌會呼籲若仍有蘋果基金的癌症受助者需要協助，可致電3921 3821聯絡該會。

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