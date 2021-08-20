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2021年8月20日星期五
港聞二
港隊祝捷 伍家朗：港人支持成動力 「令我們更自豪運動員身分」 不回望東奧失利
殘奧港將訂回港檢疫酒店困難 奧委：已解決
體育課兩年前加入劍擊 雨川小學盼發掘新「劍神」
轉機客機場員工共用廁所美食廣場 袁國勇稱轉機客「明顯漏洞」 促限制走動
林鄭下令後機場仍有人未打針 袁國勇：很奇怪
商經局：妮歌潔曼沒違豁免條件 稱豁免檢疫有利經濟 沒回應是否涵劇組
星改「共存」策略存差異 港星旅遊氣泡爆破
32歲確診男疑假陽性 袁國勇：樣本或受污染
街站受訪認7‧21「有份打人」 八旬翁涉暴動被捕
煽惑九龍遊行案 陳皓桓何俊仁7人改認罪
聞案情多提暴力行為 陳皓桓：就嚟地震都關我事
Airbnb藏百燃彈案 兩男囚40及36月
612基金停運失支援 藏彈藥案被告嘆民間援助渠道殆盡
搗5小倉查出大毒倉 警檢值1.95億冰毒海洛英
小紅書網民：內地打兩針到港打兩針 食衛局：瞞接種史違法或追究
報道台補選提「全國」 香港電台收強烈勸喻
游說青年認罪案 師爺申保釋被拒
前律師會長：特首發聲合理 現理事：「斷交」論感威脅
康文署擬扣身亡修樹工退休金當恩恤死者子稱母曾獲優秀公務員獎 斥扣「血汗錢」涼薄
茶果嶺重建村民再提換地 稱不獲批「收地阻力大」
法官引導陪審員：勿存「先撩者賤」想法 私匙舀糖打鬥案 死者裁死於自然
電腦節開鑼 展商推消費券八折優惠料生意增七成
理大廚房佬認傷人5罪 囚14月4周
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【Emily】律師會「專業派」參選人邀對談 江旻憓9月入中大讀法律博士
【Emily】吳璟儁辭政制局 任西九傳訊總經理
【Emily】當年為社運離開中大 劉頴匡獄中讀公大
【Emily】消費券增購買慾 環團憂加劇浪費月餅
【Emily】郭榮鏗做美國佐治城大學傑出學人
【Emily】民調：田北辰膺最高民望立會議員
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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