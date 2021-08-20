港聞

港聞二

電腦節開鑼 展商推消費券八折優惠料生意增七成

【明報專訊】去年因疫情取消的香港電腦通訊節今日開幕，主辦單位預料4日展期內有60萬人次入場，與前年人流相若。為防範疫情，主辦單位今屆多租三成展覽空間以疏導人流。有參展商盼受惠電子消費券，銷售額料較上屆增六至七成；亦有參展商稱，疫情下內地及澳門旅客未能來港，料較2019年少近兩成生意。

由香港電腦商會主辦的電腦通訊節今日在灣仔會展開幕，為免入場者通宵排隊認購限量折扣商品，大會先抽出300名認購者，再按他們籌號次序安排購買心儀產品，亦預留展覽廳供公眾輪候入場。

政府本月初派發電子消費券，不少參展商均有使用指定4款電子支付工具。有主打空氣清新機的展商推出優惠，使用消費券可獲全單八折，該展商的銷售經理譚啟雄表示，疫情下空氣清新機銷情理想，4月推出至今售出約4萬部，料今年銷售額較上屆增六至七成；但有主打手提電腦的展商，其高級銷售經理陳先生表示，疫情下內地及澳門人未能來港消費，料生意額較2019年下跌一至兩成。

辦虛擬鐵人賽 贏現金獎

主辦商今年特設虛擬運動體驗區，供入場者試玩虛擬運動裝置。有參展商舉辦虛擬兩項鐵人賽，參加者需在鞋帶綁上約重8克、可偵測跑步功率及步距等數據的裝置，以及參加可模擬20%斜度的虛擬單車比賽，公眾可透過比賽競逐現金獎。負責人呂先生表示，裝置可連線海外用家，冀港人即使在移民潮下分散各地，仍能連線一起運動。

亦有參展商舉辦虛擬實境（VR）射擊電競比賽，連線日本選手對戰，本港選手勝出將有參加國際賽的機會。比賽負責人Maggie稱，每次使用VR眼鏡前均會消毒，亦會提供即棄眼罩予玩家，以免傳播病毒。

明報記者

相關字詞﹕電腦節 創科線

上 / 下一篇新聞

港隊祝捷 伍家朗：港人支持成動力 「令我們更自豪運動員身分」 不回望東奧失利
港隊祝捷 伍家朗：港人支持成動力 「令我們更自豪運動員身分」 不回望東奧失利
殘奧港將訂回港檢疫酒店困難 奧委：已解決
殘奧港將訂回港檢疫酒店困難 奧委：已解決
體育課兩年前加入劍擊 雨川小學盼發掘新「劍神」
體育課兩年前加入劍擊 雨川小學盼發掘新「劍神」
轉機客機場員工共用廁所美食廣場 袁國勇稱轉機客「明顯漏洞」 促限制走動
轉機客機場員工共用廁所美食廣場 袁國勇稱轉機客「明顯漏洞」 促限制走動
林鄭下令後機場仍有人未打針 袁國勇：很奇怪
林鄭下令後機場仍有人未打針 袁國勇：很奇怪
商經局：妮歌潔曼沒違豁免條件 稱豁免檢疫有利經濟 沒回應是否涵劇組
商經局：妮歌潔曼沒違豁免條件 稱豁免檢疫有利經濟 沒回應是否涵劇組
星改「共存」策略存差異 港星旅遊氣泡爆破
星改「共存」策略存差異 港星旅遊氣泡爆破
32歲確診男疑假陽性 袁國勇：樣本或受污染
32歲確診男疑假陽性 袁國勇：樣本或受污染
街站受訪認7‧21「有份打人」 八旬翁涉暴動被捕
街站受訪認7‧21「有份打人」 八旬翁涉暴動被捕
煽惑九龍遊行案 陳皓桓何俊仁7人改認罪
煽惑九龍遊行案 陳皓桓何俊仁7人改認罪
聞案情多提暴力行為 陳皓桓：就嚟地震都關我事
聞案情多提暴力行為 陳皓桓：就嚟地震都關我事
Airbnb藏百燃彈案 兩男囚40及36月
Airbnb藏百燃彈案 兩男囚40及36月
612基金停運失支援 藏彈藥案被告嘆民間援助渠道殆盡
612基金停運失支援 藏彈藥案被告嘆民間援助渠道殆盡
搗5小倉查出大毒倉 警檢值1.95億冰毒海洛英
搗5小倉查出大毒倉 警檢值1.95億冰毒海洛英
小紅書網民：內地打兩針到港打兩針 食衛局：瞞接種史違法或追究
小紅書網民：內地打兩針到港打兩針 食衛局：瞞接種史違法或追究
報道台補選提「全國」 香港電台收強烈勸喻
報道台補選提「全國」 香港電台收強烈勸喻
游說青年認罪案 師爺申保釋被拒
游說青年認罪案 師爺申保釋被拒
前律師會長：特首發聲合理 現理事：「斷交」論感威脅
前律師會長：特首發聲合理 現理事：「斷交」論感威脅
康文署擬扣身亡修樹工退休金當恩恤死者子稱母曾獲優秀公務員獎 斥扣「血汗錢」涼薄
康文署擬扣身亡修樹工退休金當恩恤死者子稱母曾獲優秀公務員獎 斥扣「血汗錢」涼薄
茶果嶺重建村民再提換地 稱不獲批「收地阻力大」
茶果嶺重建村民再提換地 稱不獲批「收地阻力大」
法官引導陪審員：勿存「先撩者賤」想法 私匙舀糖打鬥案 死者裁死於自然
法官引導陪審員：勿存「先撩者賤」想法 私匙舀糖打鬥案 死者裁死於自然
理大廚房佬認傷人5罪 囚14月4周
理大廚房佬認傷人5罪 囚14月4周
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】律師會「專業派」參選人邀對談 江旻憓9月入中大讀法律博士
【Emily】律師會「專業派」參選人邀對談 江旻憓9月入中大讀法律博士
【Emily】吳璟儁辭政制局 任西九傳訊總經理
【Emily】吳璟儁辭政制局 任西九傳訊總經理
【Emily】當年為社運離開中大 劉頴匡獄中讀公大
【Emily】當年為社運離開中大 劉頴匡獄中讀公大
【Emily】消費券增購買慾 環團憂加劇浪費月餅
【Emily】消費券增購買慾 環團憂加劇浪費月餅
【Emily】郭榮鏗做美國佐治城大學傑出學人
【Emily】郭榮鏗做美國佐治城大學傑出學人
【Emily】民調：田北辰膺最高民望立會議員
【Emily】民調：田北辰膺最高民望立會議員