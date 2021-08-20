電腦節開鑼 展商推消費券八折優惠料生意增七成

由香港電腦商會主辦的電腦通訊節今日在灣仔會展開幕，為免入場者通宵排隊認購限量折扣商品，大會先抽出300名認購者，再按他們籌號次序安排購買心儀產品，亦預留展覽廳供公眾輪候入場。

政府本月初派發電子消費券，不少參展商均有使用指定4款電子支付工具。有主打空氣清新機的展商推出優惠，使用消費券可獲全單八折，該展商的銷售經理譚啟雄表示，疫情下空氣清新機銷情理想，4月推出至今售出約4萬部，料今年銷售額較上屆增六至七成；但有主打手提電腦的展商，其高級銷售經理陳先生表示，疫情下內地及澳門人未能來港消費，料生意額較2019年下跌一至兩成。

辦虛擬鐵人賽 贏現金獎

主辦商今年特設虛擬運動體驗區，供入場者試玩虛擬運動裝置。有參展商舉辦虛擬兩項鐵人賽，參加者需在鞋帶綁上約重8克、可偵測跑步功率及步距等數據的裝置，以及參加可模擬20%斜度的虛擬單車比賽，公眾可透過比賽競逐現金獎。負責人呂先生表示，裝置可連線海外用家，冀港人即使在移民潮下分散各地，仍能連線一起運動。

亦有參展商舉辦虛擬實境（VR）射擊電競比賽，連線日本選手對戰，本港選手勝出將有參加國際賽的機會。比賽負責人Maggie稱，每次使用VR眼鏡前均會消毒，亦會提供即棄眼罩予玩家，以免傳播病毒。

明報記者