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法官引導陪審員：勿存「先撩者賤」想法 私匙舀糖打鬥案 死者裁死於自然

【明報專訊】地鐵維修員在茶餐廳為奶茶加糖時，以舔過的私匙舀公用糖而與同桌食客爭執，受傷留院後不治。經過4天死因聆訊，陪審團昨一致裁定死者「死於自然」，即認為死者因血壓上升或疾病誘發腦內動脈瘤破裂致死。死因裁判官黃偉權散庭前向死者妻子致以慰問，表示人生會遇到許多無奈事，盼她走出傷痛陰霾。與死者爭執的食客昨稱聆訊告一段落，「唔係放低件事 ，件事永遠都記喺度」。

事發2015年10月10日觀塘順天邨萬順茶餐廳，5男陪審團退庭商議約一個半小時後，裁定死者黃文權（終年58歲）於2016年1月16日在伊院死亡，死亡原因是左椎動脈瘤破裂，導致創傷性蛛網膜下腔出血。陪審團並無就聆訊提出建議。裁判官昨引導陪審團裁決時提供5個選項，即死者是不合法被殺、合法被殺、意外致死、死於自然或存疑裁決。黃官稱本案關鍵是動脈瘤破裂的原因，若陪審團裁定死者「不合法地被殺」，需在毫無合理疑點下判斷他受外力令動脈瘤破裂，死亡因他人蓄意所致，以及理性的人可預計他被傷害的風險。

若陪審團認為同桌食客以合理武力自衛，可裁定「合法地被殺」。如推論死者絆倒地上石壆頭部撞牆致動脈瘤爆裂，則可裁定「意外致死」。陪審團如無法裁定動脈瘤因外力傷害或自發疾病破裂，可選「存疑裁決」。黃官提醒陪審團以中立態度裁決，避免考慮死者生前行為，覺得他「先撩者賤，打死無怨」。陪審團另需考慮涉案食客裁決後或有法律責任，而決定他是否如實作供。

與死者爭執 「唔想對方身亡」

向家屬說「真係唔好意思」

曾和死者爭拗的食客梁寶鈿以有適當利害關係者連日來列席聆訊，庭後稱心情複雜，強調「唔想件事發生，唔想對方身亡」。他希望死者家屬節哀順變，「真係唔好意思」，又稱2016年撤回誤殺罪，說裁決後「唔係放低件事 ，件事永遠都記喺度」。

【案件編號：CCDI-253/16】

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