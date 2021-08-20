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港聞二

茶果嶺重建村民再提換地 稱不獲批「收地阻力大」

【明報專訊】政府擬發展茶果嶺村用地，有村民伙拍財團向城規會申建逾5600個住宅單位，並與政府換地建私樓，方案去年遭否決；城規會今召開覆核聆訊，村民顧問測量師表示政府方案與村民重建規模相若，認為村民方案技術上可行。村民稱財團已收集大部分私人業權，若換地方案獲批可省卻冗長收地，重建可較政府方案預計的2031年至少快6年，又表明若方案不獲批必會上訴，政府若堅持「拆晒所有屋起過」，「收地阻力會大增」，質疑重建能否如期2031年完成。

伙財團收集逾半私人業權

申換臨海2.8萬呎地建私樓

政府2019年《施政報告》提出收回有400多年歷史的茶果嶺村重建，村民伙拍財團去年收集重建範圍內逾半私人業權，並提出重建方案向城規會闖關，包括興建5600多個住宅單位，並提出換地，於臨海一幅約2.8萬平方呎的地皮興建兩幢私樓，涉及324伙，以及原區安置等安排。不過，村民方案去年9月被否決，該項目申請人為茶果嶺鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司，公司查冊顯示萬彩國際的董事為曾淑慧。

政府方案建4500伙公營屋

預計最早2031年入伙

直至今年7月，土木工程拓展署的重建方案「出爐」，建議將茶果嶺村興建6幢公營房屋，提供約4500個單位，該署提交觀塘區議會的文件顯示「預計最早入伙日期」為2031年。

城規會今日召開覆核聆訊會議，聽取申請人陳辭。擔任項目顧問的資深測量師溫文儀表示，村民去年提出的方案遭否決，當時城規會稱該方案未能證明在技術上可行；但他稱土拓署最近提出的方案，其規模與削減單位數目後的村民方案相若（見表），故認為新方案可行。溫又表示，新方案建議在地盤內興建一條車路連接茶果嶺道，有助紓緩新發展區的交通問題。

稱強行收地將有激烈衝突

鄉民會總理：必拖慢重建

溫文儀表示，村民在茶果嶺村擁有土地業權，換地方案合理，而村民提出在重建範圍內興建的其中一幢公營房屋撥作原區安置村民亦可照顧村民需要，涉及約600個單位。他又表示政府擬將重建項目交予房協管理，村民擔心租金高昂，要求將安置原居民的樓宇交由房委會管理。

茶果嶺鄉民聯誼會總理關錫錚表示，茶果嶺村民爭取重建多年，現時村民提出較政府更佳的方案，亦不會減少公營房屋供應，希望政府接納。關又表示如政府強行收地，預期會發生激烈衝突，亦會嚴重拖慢重建進度。

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