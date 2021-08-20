康文署擬扣身亡修樹工退休金當恩恤死者子稱母曾獲優秀公務員獎 斥扣「血汗錢」涼薄

死者服務政府20多年

死者長子劉先生表示，昨日與母親一名上司即高級康樂助理員（樹木）及員工福利組代表會面，會上對方提出以亡母的退休金及長期服務金作為恩恤金，劉表示不能接受。他說，母親服務政府20多年，早前獲頒優秀公務員獎，「呢啲係我阿媽應得嘅錢」，母親現因公殉職，認為政府應另有安排恩恤金，而非扣除其「血汗錢」，甚至應安排浩園安葬。

家屬索吊臂車維修紀錄

署方代表未能提供

他又表示，會上曾向署方查詢涉事吊臂車的維修紀錄，對方未能提供。署方亦稱，其母工作的香港西樹木組，僅得一部吊臂車，不清楚何時購入，亦不知道採購該款直臂型吊臂車是否適合修樹。對方昨亦未能回應為何事發時，吊臂需要伸延至比樹木更高的高度，以及為何吊臂「齊口」斷裂，認為昨日署方會面「無誠意」，僅在應酬家屬。他又從署方得知，在路邊修剪樹木，正常需要向路政署申請封路，但因每次申請要數月審批，故職員經常在無封路情况下修樹，十分危險。

不滿遲通知未見再後一面

幼女：只能觸摸冰冷遺體

死者丈夫及3名子女昨早約10時到域多利亞公眾殮房，進行認屍手續，家人認屍後相擁痛哭。幼女劉小姐昨批評政府冷漠，僅以新聞稿表示慰問，至昨日無派員親身向家人慰問，亦無職員陪同辦理認屍手續。她不滿事發後個多小時才有人上門拍門通知，當趕到醫院時，只能觸摸到母親冰冷遺體，未能見最後一面，深感難過。

康文署：盡快預支部分恩恤

康文署回應稱，署方可安排盡快預支發放部分死亡恩恤金，以解燃眉之急。 署方正調查事件，暫未能向家屬解釋確切因由。