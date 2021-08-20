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前律師會長：特首發聲合理 現理事：「斷交」論感威脅

【明報專訊】律師會理事改選將於下周二（24日）舉行，特首林鄭月娥日前明言，若律師會被政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係。律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰昨於電台節目認為，特首發聲合理，又說律師會近年有政治化現象；現任理事彭皓昕則以個人身分稱，林太言論令人感擔憂及受威脅，律師會不少職能已在法例寫明，無法理解林太稱要「斷交」。

蘇紹聰稱有理事與政黨關係密切

蘇紹聰昨於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，近年有見專業團體有政治化趨勢，有人欲藉團體表達政治訴求，並稱律師會亦被視為有政治化現象，他不點名稱有理事與政黨關係密切、以個人身分發表聲明譴責政府等。對於林太言論，蘇紹聰認為發聲屬合理，因各方關心香港專業團體日後發展方向；他不會解讀為有意影響選舉，但以大律師公會為例，數年前起予人感覺與政府、中央對着幹，各方交流因而停止，強調作為公會要代表會員的發展方向。

回應政治化 彭皓昕：蘇任內做政協

彭皓昕在同一節目以個人身分回應，「必須坦白承認」林太言論令人感到受威脅，並說律師會不少職能已在法例列明，不理解為何林太稱要斷交，「是想不明白的指控」。目前律師會除獲《法律執業者條例》賦予自我監管權，不少法定組織、委員會亦包括律師會人選，舉例負責推薦法官的司法人員推薦委員會，按條例會員須包括一名律師，特首委任前須諮詢律師會理事會。

對於蘇紹聰稱律師會政治化，彭皓昕稱蘇紹聰任內出任全國政協，現任會長彭韻僖亦在任內參選選委會選舉，質疑何人以律師會做出政治行為，要留待事務律師判斷。她說，不欲在律師會選舉看到現時對個別候選人的人身攻擊、上綱上線，「連候選人以往戴什麼顏色口罩都要提及」。

被指私見副人民法院長 羅彰南：有案被拖延

此外，「東網」昨引消息報道，爭取連任的現屆理事、被視為貼近「開明派」的羅彰南（Jonathan Ross），在2018年以律師會訪京團身分訪問最高人民法院，正式會面結束後羅彰南被指私下向時任最高法院副院長江必新提及一宗在內地審訊、與他有關的案件。

羅彰南回覆本報查詢稱，當時在深圳有一宗知識產權相關案件，他代表原告一方，但案件拖延逾年，事發時他提及有案件歷時甚久才可審訊，強調自己未提及任何細節。羅彰南認為事件無不妥，亦不認為需致歉。「東網」引述羅彰南稱，無意請江必新牽涉在內或換取任何利益，稱事件不涉不當行為、亦非秘密，律師會亦已得悉事件。

相關字詞﹕律師會改選 律師會 知識產權 林鄭月娥

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