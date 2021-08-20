游說青年認罪案 師爺申保釋被拒

大狀獲保釋 控罪提及與馬家健串謀

首被告陳強利（58歲）由大律師李家齊代表，辯方透露案發時他是律師樓行政人員，現時從事拖車外判工作，沒在律師樓工作。次被告張曉惠（33歲）由大律師吳政煌代表，辯方透露她2014年起獲認許為大律師。

兩人同被控2017年1月27日至11月21日間的若干日子，與馬家健一同串謀與其他人妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關刑事案件，虛假地表示洪智謙沒要求馬家健接收上述相關案件的郵包，聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。據了解，洪智謙暫時未被列入控方證人列表。

師爺現從事拖車外判 官指曾有潛逃紀錄

控方代表高級檢控官（副主管）潘藹蓮表示，兩被告涉串謀妨礙司法公正，積極游說馬家健承擔所有刑責，以撤銷同案被告洪智謙刑責，案情嚴重。控方稱犯罪時間橫跨10個月，仍在調查其他涉案者，不排除檢控更嚴重控罪，加上控方證人馬家健的法庭文件較多，需時調查，申請押後案件至11月29日再訊，並反對被告保釋。

兩名被告均有申請保釋。主任裁判官嚴舜儀稱案情嚴重，擔心陳強利干擾證人，而他曾有潛逃紀錄，拒絕讓他保釋；但批准張曉惠以30萬元保釋，分兩期繳交，並須每晚11時至翌早7時守宵禁令，不得離港及交出旅遊證件，逢周六往警署報到，亦不得騷擾控方證人。

【案件編號：KCCC2379/21】