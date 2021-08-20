港聞

港聞二

報道台補選提「全國」 香港電台收強烈勸喻

【明報專訊】通訊事務管理局裁定兩宗涉香港電台的投訴成立，其中一宗是去年有關高雄補選的電台新聞報道，提及「民眾可在全國1800幾個票站投票」，通訊局稱台灣不是一個國家，用「全國」並不準確，港台沒嚴格查證新聞內容是否準確，決定向港台發出強烈勸喻；另一宗涉今年有電台節目播歌含粗俗用語，通訊局就此向港台發出警告。

兩犯同類錯 稱已就涉台用語發通告

其中一個投訴涉及2020年8月15日上午10時，港台第一台《新聞報道》提及高雄舉行補選，「民眾可以在全國1800多個票站投票」。根據多個媒體報道，補選只在高雄舉行，而港台在陳述中承認，該詞語是直接引述台灣一間通訊社的報道，該言論錯誤使用「全國」一詞，並已修改網站重溫內容。

通訊局認為，台灣事實上不是一個國家，使用「全國」一詞並不準確，港台沒有嚴格查證新聞內容是否準確，遂裁定投訴成立，並考慮個案事實和情况等，以及港台已第二次有類似錯誤，決定向港台發出強烈勸諭。

電台節目播歌含粗口 接警告

另一個案是兩名公眾投訴港台第一台《旅遊樂園》，今年4月3日下午近5時播歌《喝啖茶》含一個粵語粗言，節目主持同月10日就此致歉。通訊局認為，該歌中有關粗言在節目中可清楚聽到，用語明顯惹人反感，在任何時段也不應播放，明顯違反《電台節目守則》，而這次是港台電台節目服務在3年內第四度違反規管用語條文，通訊局決定發警告。

港台回覆稱，接受通訊局就去年8月15日一則報道的裁決，港台必定繼續嚴格恪守一個中國原則及通訊局守則，今年7月已就涉及台灣的用語向員工發出通告；港台另稱除再次提醒主持人預聽播出歌曲，更從制度上建立配以提示信息的數碼歌曲資料庫等。

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