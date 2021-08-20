小紅書網民：內地打兩針到港打兩針 食衛局：瞞接種史違法或追究

稱為國際旅遊認可度更高

近日在內地流行的社交網站「小紅書」，有不少帖文談及在內地接種滅活疫苗後，再到外地打其他疫苗的經驗。有網民表示，去年12月及今年1月先後在內地打兩針科興，但因為之後要到英國，「很想打多個輝瑞（港稱復必泰）」，認為打復必泰後「international travel（國際旅遊）認可度可能高點」，今年3月和4月在香港再打了兩針復必泰。

該網民又稱，「打輝瑞前一晚連遺書都寫好了」，但後來知道港大開始做打一針科興加一針復必泰的研究，稍為放心一點。網民又稱，打科興後「基本沒感覺」，打復必泰後昏睡了一日，第二、三日仍抬不起手。

食衛局回覆查詢時表示，政府無法事先準確掌握市民在外地的打針紀錄，市民有責任在本港打針時，就其健康和疫苗接種情况如實陳述，任何人如在外地已完成接種疫苗，並刻意向醫護隱瞞有關事實，聲稱自己合資格接種，而不誠實地取得接種疫苗的利益，或涉以失實陳述及欺騙手段獲取利益，構成刑事罪行。政府會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人等，亦不排除考慮不為其提供在港接種疫苗的紀錄。