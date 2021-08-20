搗5小倉查出大毒倉 警檢值1.95億冰毒海洛英

拘22歲大學生 檢逾200磚雙獅地球牌白粉

毒品調查科今年5月至7月在九龍及新界各區，包括紅磡、上水、粉嶺、馬鞍山及將軍澳搗破5個毒品儲存倉庫，拘捕8男4女，年齡16至45歲，涉嫌販毒、製毒、串謀販毒、阻差辦公等，並檢獲共96.3公斤毒品。警方再調查後發現多宗案件與長沙灣青山道一工廈單位有關。警方相信該單位為一個毒品主要儲存倉庫，集團會在該處提取毒品，再分批轉到上述5個倉庫，或分銷到其他集團，再供應本地市場。

警方前日採取行動，在該長沙灣工廈單位外截查一名可疑男子，在其背囊檢獲20磚、每磚重375克，印有「雙獅地球牌」標誌的海洛英，共重近8公斤，相信他當時準備出外派貨。警方再在該單位內檢獲209磚共重78公斤的「雙獅地球牌」海洛英，以及141包以茶葉包裝的冰毒，共重148公斤。檢獲毒品總重量共234公斤，市值1.95億。警方以涉嫌販毒拘捕該名22歲鍾姓男子，他報稱大學生，正被扣查，被暫控兩項販毒罪，今早於西九龍法院提堂。

成員不露面 「遙控」青年販毒

分拆毒品藏村屋酒店工廈避偵查

警方稱，該集團成員從不露面，透過不同方法「遙控」青少年販毒。被捕13人當中，8人為21歲以下，其中4人更是18歲或以下；當中6人報稱無業，兩人報稱學生。集團由2月開始運作，透過夜場、網上或朋友介紹招攬年輕人，以每次數百至千多元的報酬，誘使他們從事不同高風險崗位，包括協助租用地方、看管倉庫、運毒及交收毒品等。警方形容集團「非常精密」、有系統將毒品分拆，收藏在村屋、酒店、私人住宅或工廈的倉庫，以逃避偵查。

警方正追查相關毒品來源及是否有流入市面。警方表示，根據過往經驗海洛英一般來自「金三角」地區，即緬甸、老撾及泰國，或「金新月」地區，即阿富汗、伊朗及巴基斯坦；冰毒則為合成毒品，較難判斷來源，一般來自東南亞地區。

毒品調查科署理總警司吳頴詩呼籲青少年勿因搵快錢心切，被利用販毒導致前途盡毁。她說販毒最高可被判囚終身及罰款500萬，強調未成年人與成年人刑責一樣。