612基金停運失支援 藏彈藥案被告嘆民間援助渠道殆盡

曾因蠔涌爆炸案入獄的鄭偉成現年35歲，2019年10月反修例運動期間在觀塘裁判法院一帶被捕，涉無牌管有彈藥，即兩個海綿彈殼，當時曾向612基金借保釋金。

他的案件上月首次在裁判法院提堂，當時使用當值律師服務，但他認為負責的大律師態度「好hea（馬虎）」，「講幾句就揮手叫我走」，難信任該大狀能保障其法律權益，他其後向612基金申請援助，獲批准支援訟費。

不滿當值律師馬虎 寧自辯

鄭偉成的案件本月底將再提堂，原打算利用612基金訟費選擇「信得過嘅大狀」，但前日接獲基金信息稱「未能繼續提供法律費用」，並建議他申請「當值律師服務」，若年薪低於21.65萬元，只需付610元手續費。他對突然被終止援助感無奈，「好彩我低收入」，毋須額外支付大筆訟費，但仍為大狀質素「頭痕」，若無「信得過大狀」，他寧願自辯，看書學習法律程序及知識「自救」。

他慨嘆，民間支援渠道殆盡，「星火同盟」亦幾乎消失，擔心被捕者難找法律資源，最重要是被捕者未必熟悉在警署的法律權益，「有啲人未必捱得過羈留壓力」，民間支援律師可擔當「第一道防線」，告知被捕者應有權利。

明報記者 丘萃瑩