除黃浩銘獲准保釋外,其餘6人因其他案件正服刑,步出囚室時各人一如以往與親友揮手,短暫休庭時,陳皓桓向旁聽者稱「唔好意思呀,民陣留唔到最後,大家堅持住」。

控方其後讀出案情,不少篇幅描述當日示威者暴力行為,各人同意案情,惟陳皓桓稱「好多嘢都關我事,就嚟地震都關我事」,梁國雄稱「同我哋關係好細」。

聆訊期間,陳皓桓突然稱「Long hair(梁國雄)want to go toilet」,公眾席傳出笑聲,被法官胡雅文斥「This is not a show」,稱若公眾人士再發出聲響,將被安排到視像庭聽審。

(反修例風暴)