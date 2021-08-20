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煽惑九龍遊行案 陳皓桓何俊仁7人改認罪

【明報專訊】前民陣召集人陳皓桓及民主黨何俊仁等7人涉組織及煽惑他人參與前年10月20日九龍遊行，原定昨在區域法院開審，7人改為認罪，其中陳皓桓在庭上稱對民陣未能留到最後感抱歉（見另稿）。控方讀出案情稱，當日有示威者破壞港鐵、中資銀行及商店，造成約730萬元損失。聆訊今續，屆時辯方將為各被告求情。

辯方今將求情

7名被告為陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森、吳文遠。首4被告承認2019年10月19日在終院外煽惑他人明知而參與未經批准集結；除何俊仁外其餘6人分別承認同月20日在香港組織一個未經批准的公眾遊行，6人分別面對的明知而參與未經批准集結罪則存檔法庭。

案情指出，時任民陣副召集人陳皓桓前年10月14日向警方申請於同月20日在九龍區遊行，遭警方發出反對通知書，上訴亦被駁回。同年10月19日，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁在終審法院外舉行記者會，稱會以個人名義繼續舉行遊行，並呼籲港人參與，但提醒或需負上刑責。

遊行當日中午大批示威者在尖沙嘴梳士巴利花園聚集，未有理會警方警告，陳皓桓提醒遊行未獲不反對通知書，呼籲眾人戴上口罩，以及抵達西九龍高鐵站後以「流水式」散去，約下午1時半陳連同梁國雄、何秀蘭、黃浩銘、楊森、吳文遠手持「五大訴求 缺一不可」橫額帶領人群起步，其間高叫「光復香港 時代革命」等口號。

由於人數眾多，尖沙嘴至太子的主要行車道路被佔據，行車受阻，其間有示威者向尖沙嘴警署投擲汽油彈、破壞港鐵站、中國銀行及優品360。

【案件編號：DCCC 535/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕吳文遠 楊森 黃浩銘 何秀蘭 煽惑他人明知而參與未經批准集結 何俊仁 陳皓桓 九龍遊行

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