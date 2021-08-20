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街站受訪認7‧21「有份打人」 八旬翁涉暴動被捕

【明報專訊】7．21元朗襲擊事件，警方新界北總區重案組經進一步調查，昨日在元朗拘捕一名87歲姓黃老翁，涉嫌參與暴動及串謀有意圖而傷人，現正扣留調查。

據悉，被捕老翁上周五在親建制團體街站聲稱「有份打人」。被捕男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

7．21元朗白衣人暴動案上月底宣判。上周五人稱「華記」的楊官華與珍惜群組李璧而，於元朗英龍圍擺設街站收集聯署聲援在囚白衣人，當日一名自稱住大圍村姓黃老翁接受「華記」訪問，被問及兩年前7月21日是否在現場時，老翁聲稱「我有份打，點會唔喺度」，在旁的李璧而聞言和應「連老人家都識守護家園」，楊官華即場叫老翁快點回家：「可能佢飲咗啲酒，啱啱瞓醒，牙都未刷！暴動呀大佬，你想死呀？可能夢遊，大家唔好當真。」

華記道歉：「害咗佢」

本周一凌晨，楊官華於網上拍片，宣布與李璧而「割席」，他稱收到資深大律師湯家驊的法律意見，形容「唔想再炒車」，不會再出席相關群體活動。昨日老翁被捕後，楊官華再於「WKtv華記頻道」facebook發帖稱「對唔住！我真係我害咗佢，十分對不起！」

7．21事件警方至今共拘捕65人，其中7人今年7月被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，入獄3年半至7年。

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動 721事件

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