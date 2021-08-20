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32歲確診男疑假陽性 袁國勇：樣本或受污染

【明報專訊】本港疑發生第4宗新型冠狀病毒疫苗污染個案，一名男子在海怡廣場西醫張永發診所取咽喉樣本驗出陽性，但入院的病毒及抗體檢測均呈陰性。港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察診所，認為樣本可能被科興疫苗殘餘病毒核酸污染，但在港大完成進一步分析前他和密切接觸者要先隔離檢疫，又建議提供接種服務的診所要分開打針和抽樣地方等，免污染需化驗的樣本。

男子診所檢測陽性 入院再檢呈陰性

本港昨增5宗輸入個案，當中4人已接種疫苗。另外，繼早前有4歲男童、35歲警員和官涌接種中心護士樣本，疑受疫苗污染而驗出陽性，前日再出現相類情况。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，涉及32歲文職男子在金鐘工作，無病徵、無接種疫苗、無高危接觸史，8月16日傍晚應公司要求到海怡半島海怡廣場西醫張永發診所取咽喉拭子檢測，結果驗出陽性，病毒CT值約34至37，因病毒量低無法分析基因。他前晚入院後病毒及抗體測試均呈陰性，約30名密切接觸者未發現陽性個案。

袁國勇：樣本在採樣時或帶入病毒

張永發診所提供科興疫苗，袁國勇說，該醫生為上述男子採樣前，同日下午曾在同一診症枱為4人打科興，打針後雖曾消毒及立即洗手，但病毒核酸不會被酒精破壞，故可能在採樣時被帶入樣本。他續說，另一可能是醫生用針筒抽疫苗時，病毒留在空氣致樣本污染。袁認為，上述個案最大可能是屬「假的」個案，樣本拭子可能受疫苗殘餘病毒核酸污染，而非真的受感染。衛生防護中心及港大會在診所疫苗雪櫃、診症枱、棄置疫苗處、風口位等取環境樣本，化驗是否有殘餘的疫苗病毒。

港大會進一步調查文職男子的樣本，袁國勇表示，會試做基因排序看病毒是否屬於疫苗株，若證實受疫苗污染，男子和密切接觸者將可解除檢疫。袁建議，提供接種服務的診所要分開打針和抽取樣地方，避免污染需化驗的樣本，否則或出現「假爆發」，並應分開放置疫苗和樣本收集瓶，接種疫苗後，該處亦應用漂白水消毒，破壞殘餘病毒核酸，診所亦可考慮裝空氣過濾器等確保空氣流量足夠。

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生防護中心 袁國勇 科興疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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