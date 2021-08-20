星改「共存」策略存差異 港星旅遊氣泡爆破

星明起准港人入境毋須隔離

星港旅遊氣泡原定去年11月啟航，因本港第四波疫情煞停，今年一度再定於5月26日啓航，又輪到新加坡爆疫，港府於6月10日指兩地7月初檢視啓航日期，至7月20日又指新加坡確診升，8月底前再檢視，至昨公布雙方不再進一步討論。

港府發言人表示，一直以來討論基礎是兩地均採取相近疫情防控策略，以遏止確診為目標，隨着新加坡現採取新策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有訂立「航空旅遊氣泡」基礎改變，例如早前協定框架的暫停及重啓安排均取決於無關連本地個案7天移動平均數字，但在新加坡新防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需水平。

據新加坡衛生部，當地每日維持約50宗本地感染，包括每日約10至20宗源頭不明個案。不過，當地已有約八成人打兩針，當局漸放寬限制，例如本月10日起將2人限聚令放寬至5人。新加坡衛生部本月初表示會與病毒共存，並令新加坡更有「抗逆力（resilient）」，若能繼續提高接種率，即使每日感染人數高企，但大部分已打針者會康復，嚴重個案不會很多。

議員：胎死腹中感無奈 主要目標與內地通關

旅遊界議員姚思榮稱，對旅遊氣泡「胎死腹中」感無奈但可預期，因過往訪港客近八成屬內地客，新加坡客比例不多，但新加坡近期有意放寬入境政策，而本港旅遊界多以與內地通關為主要目標，若因新加坡導致本港疫情「失守」，則與內地通關無望。

另外，新加坡宣布今晚11時59分起，准許來自香港的旅客毋須隔離；港府表示歡迎，現時新加坡仍然被港府列為中風險地區，從新加坡抵港者須檢疫，已打針者14天，未打針者21天。

（新冠疫情）