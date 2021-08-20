商經局：妮歌潔曼沒違豁免條件 稱豁免檢疫有利經濟 沒回應是否涵劇組

指定行程涵拍攝試戲等 未提購物

商經局昨公布，有關海外電影從業員獲豁免到港做指定專業工作，是考慮到有利於香港所需的經濟運作和發展，在考慮衛生當局意見及當時公共衛生情况後，把個案交由政務司長考慮。局方續稱，有關獲豁免檢疫者須於抵港前已打針；於指定居所逗留；於抵港時及在港期間定期驗出陰性，首14天內檢測不少於3次；跟從事先指定工作相關行程，例如拍攝、戲服試身、綵排及業務會議；以及使用點對點交通和禁用公共交通。該局稱未發現有關人士違反豁免條件。

袁國勇：拒絕來港拍片「好大問題」

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若拒絕妮歌潔曼來港拍片是「好大問題」，本港作為國際大都會，須容許外地人入境，最好方法是每人都打針。他說豁免檢疫一定會出現漏洞，但可要求獲豁免者隔日檢測以減風險。

何栢良稱先檢疫7天較安全

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，關注劇組人員由什麼國家抵港、有否其他人獲豁免、行程會否與市民混雜等，若劇組於抵港首7天在指定地方檢疫並多次檢測，然後才出社區會較安全。他說即使拍攝以「氣泡形式」進行，仍要加密檢測，若本港再因豁免檢疫而爆疫，只會「苦了市民」。

此外，食物及衛生局前日稱，本港去年7月至今年8月6日分別錄得145宗涉及機組人員，以及112宗涉及船員的新冠確診，沒備存其他類別獲豁免者的確診數字。當局向獲豁免者發出的醫學監察通知書，由今年2月低位34,438張，回升至7月41,225張，增幅近兩成。

（新冠疫情）