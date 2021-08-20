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商經局：妮歌潔曼沒違豁免條件 稱豁免檢疫有利經濟 沒回應是否涵劇組

【明報專訊】荷李活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）本月12日由澳洲悉尼乘私人飛機抵港拍劇，獲商務及經濟發展局批准豁免檢疫。本港有傳媒日前拍攝到，她抵港後兩天現身中環服裝店。商經局昨日表示沒發現妮歌潔曼違反豁免條件，又指其指定工作行程包括拍攝、戲服試身、綵排及業務會議。局方沒回應有否其他劇組人員獲豁免檢疫。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒建議獲豁免者最好不要在鬧市活動，以免予人「某些人有防疫特權的感覺」。

指定行程涵拍攝試戲等 未提購物

商經局昨公布，有關海外電影從業員獲豁免到港做指定專業工作，是考慮到有利於香港所需的經濟運作和發展，在考慮衛生當局意見及當時公共衛生情况後，把個案交由政務司長考慮。局方續稱，有關獲豁免檢疫者須於抵港前已打針；於指定居所逗留；於抵港時及在港期間定期驗出陰性，首14天內檢測不少於3次；跟從事先指定工作相關行程，例如拍攝、戲服試身、綵排及業務會議；以及使用點對點交通和禁用公共交通。該局稱未發現有關人士違反豁免條件。

袁國勇：拒絕來港拍片「好大問題」

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若拒絕妮歌潔曼來港拍片是「好大問題」，本港作為國際大都會，須容許外地人入境，最好方法是每人都打針。他說豁免檢疫一定會出現漏洞，但可要求獲豁免者隔日檢測以減風險。

何栢良稱先檢疫7天較安全

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，關注劇組人員由什麼國家抵港、有否其他人獲豁免、行程會否與市民混雜等，若劇組於抵港首7天在指定地方檢疫並多次檢測，然後才出社區會較安全。他說即使拍攝以「氣泡形式」進行，仍要加密檢測，若本港再因豁免檢疫而爆疫，只會「苦了市民」。

此外，食物及衛生局前日稱，本港去年7月至今年8月6日分別錄得145宗涉及機組人員，以及112宗涉及船員的新冠確診，沒備存其他類別獲豁免者的確診數字。當局向獲豁免者發出的醫學監察通知書，由今年2月低位34,438張，回升至7月41,225張，增幅近兩成。

（新冠疫情）

相關字詞﹕豁免檢疫 妮歌潔曼 新型冠狀病毒

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