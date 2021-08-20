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林鄭下令後機場仍有人未打針 袁國勇：很奇怪

【明報專訊】特首林鄭月娥本月2日宣布強化「外防輸入」務求滴水不漏，所有接觸抵港者的人員必須接種疫苗，「不可以是選擇性，一定要是打了針的人」。不過，國泰貴賓室職員本周初確診卻無打針，只是準備打針。港大微生物學系講座教授袁國勇昨日說：「我都感到很奇怪，為何機場仍有人未打疫苗，要問問機管局那兒發生什麼事。理論上據我理解，應該8月已要求所有員工接種疫苗，為何仍有員工一針都未打？這是很奇怪的事。」袁又說，機場最重要是每個員工都打針。

國泰食衛局機管局未答女工有否醫生證明

特首公布上述措施翌日，食衛局發稿要求機管局加快安排員工打針並安排已打針員工工作，只有在非常例外情况，例如健康原因暫不宜接種方可暫緩，並須出示醫生證明，但無提生效日期。本報昨向國泰、食衛局、機管局、衛生署查詢確診女職員有否醫生證明不適合接種，以及她無接種疫苗有否違反規定，至截稿前沒獲回覆。

除了上述安排，機管局6月已宣布自8月起入禁區員工須有打針或陰性檢測證明，據了解目前接受7日內有效檢測證明。上述確診女職員所屬「寰宇堂」設於禁區內，據衛生防護中心，她每周會檢測，縱她無打針，亦應符合機管局規定。

另外，警方回覆指7月18日起機場員工在指定地點工作須出示陰性證明，警方累計巡查777人，沒發現違規。

（新冠疫情）

相關字詞﹕機管局 國泰 機場 新冠疫苗

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