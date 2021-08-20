林鄭下令後機場仍有人未打針 袁國勇：很奇怪

國泰食衛局機管局未答女工有否醫生證明

特首公布上述措施翌日，食衛局發稿要求機管局加快安排員工打針並安排已打針員工工作，只有在非常例外情况，例如健康原因暫不宜接種方可暫緩，並須出示醫生證明，但無提生效日期。本報昨向國泰、食衛局、機管局、衛生署查詢確診女職員有否醫生證明不適合接種，以及她無接種疫苗有否違反規定，至截稿前沒獲回覆。

除了上述安排，機管局6月已宣布自8月起入禁區員工須有打針或陰性檢測證明，據了解目前接受7日內有效檢測證明。上述確診女職員所屬「寰宇堂」設於禁區內，據衛生防護中心，她每周會檢測，縱她無打針，亦應符合機管局規定。

另外，警方回覆指7月18日起機場員工在指定地點工作須出示陰性證明，警方累計巡查777人，沒發現違規。

（新冠疫情）