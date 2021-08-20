轉機客機場員工共用廁所美食廣場 袁國勇稱轉機客「明顯漏洞」 促限制走動

收窄追蹤貴賓室6英轉機客

3去澳洲3去上海

就會否要求轉機旅客登機時持有病毒陰性證明，以及就會否收緊防疫安排，分開處理來自不同風險地區的旅客，食衛局和衛生署至昨晚截稿前沒有回覆。

衛生防護中心首席醫生歐家榮昨日表示，已將國泰機場貴賓室女職員的病毒基因與本港其他輸入個案比對，沒有個案與她脗合，最接近的病毒基因亦有7個核酸差異，暫時排除她因輸入個案感染。當局另將女職員的病毒基因跟網上基因庫比對，最接近的個案在英國確診，兩者至少有6個核酸差異。

70貴賓室員工檢疫 暫沒新個案

歐家榮續說，已向相關航空公司取得過去21日該病人上班日子期間，曾到訪涉事機場貴賓室的轉機客人名單，涉及超過2000人，當中6人由英國抵港轉機，3人去了澳洲和3人去了上海，中心正聯絡兩地了解6人是否有驗出陽性。他說至今90多人被列為女職員的密切接觸者而需檢疫，包括逾70名貴賓室員工，暫未發現新個案。

香港民用航空事業職工總會表示，轉機客在離境大堂可自由活動，例如可到美食廣場用膳，該區有分職員區和旅客區，職員區須憑職員證才能進入，但職員和轉機客會在同一處點餐和等候，「大家會保持距離、避開少少」。該工會又稱，員工和轉機客會共用洗手間，由於禁區內洗手間數目不多，若再劃分職員專用和旅客專用洗手間，或會相隔很遠才有洗手間。

工會：轉機客離境大堂自由活動

美食廣場用餐有分隔 點餐沒分

該工會表示，自從有貴賓室員工染疫後，部分地勤公司和保安公司已要求在離境閘口工作的員工必須戴面罩。至於能否將旅客按出發地風險分流，工會認為轉機客難免要到美食廣場等公共範圍活動，但美食廣場空間有限，難以再在旅客區劃出高、中、低風險用膳位置。

袁：難禁高風險旅客來港

蕭傑恒促轉機須陰性證明

被問到高風險地區旅客在港轉機會否成為防疫漏洞，袁國勇昨說「這個很明顯是一個漏洞」，但難全面禁止他們來港，而轉機者可在機場逗留長達10多小時，其間可除口罩飲食，對機場員工構成危險。他認為能為轉機者做快速抗原測試，並安排檢測陰性者在指定房間逗留，陽性者則被安排留在負壓和高空氣流量的房間，以防交叉感染。他相信衛生防護中心正研究如何隔離轉機者和增加防疫措施。

蕭傑恒認為，假如航班上有新冠病毒，擔心會有交叉感染風險，建議任何旅客包括轉機客登機前應持有陰性檢測證明，相信是比較合理的安排，以減少傳播風險。

許樹昌籲機場檢疫酒店員工盡快接種

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，不可能完全暫停高風險地區客轉機，此舉會對經濟及航空交通帶來相當大影響。他建議機管局及航空公司研究能否在機場貴賓室內分開處理來自不同風險地區的旅客。他又說，機場及檢疫酒店員工屬高危群組，呼籲他們盡快接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）