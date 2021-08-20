體育課兩年前加入劍擊 雨川小學盼發掘新「劍神」

申撥款改善場地設備

盼推價廉劍擊班助普及

保良局雨川小學校長蔡曼筠稱，近年愈來愈多人參與劍擊運動，但學界精英生力軍主要來自私立及直資小學，認為推廣受限於場地不足、器材費用較高。

本身屬資助學校的雨川小學獲不同基金資助，連同校方補貼共注資約150萬元改善校舍及購置器材，2019/20學年起推行校本劍擊運動課程，學生小二起便有機會由淺入深接觸劍擊。

校方早前亦申請「戴麟趾爵士康樂基金（主要基金）特別計劃」，如順利獲批260萬元撥款，可望於有蓋操場訓練場安裝冷氣、添摺疊趟門及防滑地，亦於校內另一訓練場地設置符合比賽標準的劍擊訓練用劍道等，同時增添劍擊個人基本裝備，免費借學員使用。蔡曼筠稱，期望學校未來成為「新界東兒童劍擊訓練基地及比賽中心」，與香港劍擊總會及屬會合作，減低商業營運元素，辦價廉的劍擊班，吸引及發掘更多不同階層、富潛質的學生參與劍擊運動。