殘奧港將訂回港檢疫酒店困難 奧委：已解決

游泳乒乓球隊率先啟程

打頭陣出征的是游泳及乒乓球代表，稍後到埗的林俊英昨早送行，表示港將及職員月底陸續返港，即使已接種疫苗及持有效抗體陽性檢測報告，亦須隔離最少14天，較原先要求多7天。殘奧代表團需71間房間，包括最少8間無障礙房間，林俊英送機時稱未有着落，憂慮港將因此不獲准登機返港，港殘奧委會直至傍晚表示「已解決問題」。

至於將擔任開幕禮港隊持旗手的20歲泳手許家俊表示，前日從新聞知悉獲派持旗任務，盼不影響比賽發揮，「不太清楚持旗手要做什麼，曾擔心影響比賽，但會接受挑戰，凡事都要先嘗試」。作為2018年亞殘運100米背泳金牌得主，許家俊將出戰此項及接力賽，他稱先以個人最佳時間（PB）為目標，「希望盡力發揮最佳水平，自己常在比賽失準，因此有點緊張和壓力」。

屬殘奧三朝元老的泳隊大師兄鄧韋樂，揭幕翌日出戰S14級100米蝶泳，衝擊港隊今屆第一金。他表示殘奧因疫情閉門能減少壓力，有利爭佳績。他上屆於200米自由泳以破殘奧紀錄奪金，為港隊響頭炮兼創歷史。以余翠怡為首的輪椅劍擊隊，明早偕射箭隊出發，田徑、硬地滾球、羽毛球代表稍後亦會分批出發。