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港隊祝捷 伍家朗：港人支持成動力 「令我們更自豪運動員身分」 不回望東奧失利

【明報專訊】港將在東京奧運創下歷史佳績，特區政府昨與港協暨奧委會安排巴士巡遊，讓運動員與市民互動，備受關注的羽毛球星將伍家朗返港後首次露面，偕隊友出席歡迎儀式。經歷「球衣風波」的伍家朗形容港人的支持成為前進動力，不會再浪費精力回望奧運失利，冀未來再爭佳績，為下一代樹立榜樣。空手道奧運銅牌「形女」劉慕裳則透露因傷退出下月全運，無奈放棄與哥哥劉知名並肩出征。

稱與市民遠距離自拍感新鮮

港協假西九文化區戲曲中心舉行歡迎儀式，由特首林鄭月娥、民政事務局長徐英偉及港協暨奧委會會長霍震霆，向東奧港將頒發表揚狀。羽毛球港將伍家朗月初返港，完成檢疫隔離後，昨首次現身公開活動。他早上參與巴士巡遊時，興奮得和街上圍觀的市民遠距離自拍，稱對此互動形式感新鮮，亦一再感激外界支持，「大家力撐令我們對運動員身分更自豪，希望可繼續以影響力和正面形象，為社會和小朋友樹立榜樣」。

伍家朗征奧期間捲入風波，首戰因未有新贊助商而自備黑色球衣出賽，遭民建聯成員穆家駿批評，最終更換印上區徽的球衣上陣次仗告負於分組賽出局，未達賽前打入16強的目標。伍家朗表示已總結失利原因，放眼兩個月後再展征途，「繼續向前望，不可把精力放在已發生的事，而是重新投入訓練，備戰之後的比賽」。他和混雙左手配鄧俊文及謝影雪暫定10月中出發歐洲，出戰丹麥及法國站世巡賽，12月赴西班牙出戰世界賽，其間或參與印尼公開賽。

劉慕裳因傷棄戰全運 無緣偕兄出征

5名於東奧摘牌的女將昨亦上台分享感言，正於廣州及上海備戰全運的金牌劍神張家朗及牛下女車神李慧詩拍片致辭。劉慕裳受訪時透露因傷退出下月全運，目前傷勢能應付比賽強度，但礙於內地21日隔離要求，無法長時間缺乏物理治療，無奈放棄與哥哥劉知名並肩出征。劉慕裳稱未知10月世界一級超級聯賽會否復辦，但11月仍有世界賽，現時養傷之餘亦維持訓練。她說，「奧運獎牌不會成為壓力，因每次都想進步。奧運在拿到獎牌後已結束，下個比賽又是新開始」。

主禮的林鄭月娥致辭時表示，因疫情延至昨日才舉辦歡迎儀式，亦未能擴大巡遊規模。她稱政府上周公布多項支援體育發展措施後，收到運動員及體育界提供具體意見，將盡可能提供最好及持續的支援。霍震霆代表港協歡迎新措施，又稱相信奧運熱潮提供良好時機，探討本地體壇商機。

明報記者

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