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2021年8月19日星期四
港聞二
真普聯擬清盤 612基金失戶口將停運 120人失支援 停收新個案 信託人吳靄儀：無可能再找到戶口
跟進逾3600個案 支援逾2.3萬人 截至7月底 可動用結餘186萬元
針對具動員力組織 料現骨牌效應 蔡子強：公民社會重創 社運難再現
難忘團隊雪中送炭 家屬：想起就想哭
打甩限聚廚師：社會恐變有冤無路訴
妮歌潔曼獲免檢 抵港兩日購物拍劇 醫生：悉尼爆Delta風險高 商經局：確保遵防疫條件
中大：打科興抗體低 測試第三針
檢疫明收緊 酒店：未必夠房延長預訂
理大：國泰員工病毒基因似英國Delta
律師會改選 開明派倡落實國安法列明保障 專業派籲避免國安疑犯長期關押
律師會捍衛法治被指慢半怕 專業派：有時不及時 開明派：甚有效率
渣馬10．24舉行9．2報名 跑手須齊兩針賽前檢測
教局增3職位推國安教育 總年薪開支649萬
刺何君堯案 無業男認意圖傷人罪 官指光天化日行兇 需索何心理創傷報告再判刑
Airbnb出租戶藏燃彈案 管57空樽推論 兩男罪成
地盤工阻警追捕疑犯 律政司覆核改囚3月
師爺涉游說認罪案 律師會研完善查案底程序
吊臂折斷 人隨工作台撼機身 如流星錘高空掉落 修樹工一死一傷
生前勤奮拼搏 子：常周身瘀幫佢捽
失業率降至5% 返去年初低位
港研全球首台氨動力車 冀明年小巴應用
本研社：新界1965頃地政府未研究 稱563頃可10年內建15萬伙
唐樓竊賊斷正 料涉6案
14前員工追薪450萬 蘋果印刷公司：無力付
私羹舀糖打鬥命案 專家料死者早有血管瘤
病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院
尊子漫畫
【Emily】CY：年輕人「激進化」似吸毒 話會變恐怖主義 出書盼社會幫人「戒」
【Emily】余若薇書法寫《Warrior》歌詞寄牆內
【Emily】宣傳「香港重新出發」 政府請公關花4400萬
【Emily】借北區近月水浸 葉太：高球場低窪起樓唔可行
【Emily】西九首席財務總監離職 高層9缺4
【Emily】眼癌無阻求學心 視障生做政府實習翻譯
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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