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病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院

【明報專訊】結直腸外科專科醫生朱建華，2015年10月為一名癌症病人分別進行手術關閉結腸造口及另開造口，其後涉得悉病人投訴腹痛後無適當跟進，以及未能正確注意病人腹腔可能存異物，翌年8月才由另一醫生緊急取出大如棒球的「紗布及小腸」異物，朱被控兩項專業失德。專家證人昨在醫務委員會聆訊稱，病人7月的電腦斷層掃描（CT）結果已顯示異物造成阻塞及發炎，正常應馬上入院，朱不跟進並不恰當。

外科醫生潘志明昨就涉案病人的覆診紀錄及CT結果作供，病人在2016年7月分別兩次因腹痛到急症室求診，後轉至瑪嘉烈醫院。

覆診時有提手術 「應疑遺留」

潘志明稱，根據病人2016年7月8日CT結果，近腹部位置有金屬異物，但2015年9月即結腸造口手術前並無發現，而有關異物相隔兩周都是靜止、沒任何移動，料已侵蝕細胞壁，即使再過一周異物仍會繼續存在，不會隨時間排走，加上當時異物已造成阻塞及發炎，結果令人非常憂慮，不論異物大小都會建議病人馬上入院處理。

病人女兒前日供稱，2016年7月27日帶同CT結果與父親向朱建華覆診，但朱質問病人有否吞下其他金屬物，當時病人否認。潘說，如病人能與醫生清晰對答，應剔除攝入異物的可能，轉為考慮手術遺留物品，又稱覆診時朱有提到腸手術，認為對方應亦有懷疑病人體內異物為手術遺留物品，加上CT結果本身已反映問題嚴重，忽略並非恰當做法。

聆訊排期10月3日再續。朱建華已參加選委會醫學及衛生服務界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。

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