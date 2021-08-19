病人體內留異物案 專家證人：覆診已見發炎 應即入院

外科醫生潘志明昨就涉案病人的覆診紀錄及CT結果作供，病人在2016年7月分別兩次因腹痛到急症室求診，後轉至瑪嘉烈醫院。

覆診時有提手術 「應疑遺留」

潘志明稱，根據病人2016年7月8日CT結果，近腹部位置有金屬異物，但2015年9月即結腸造口手術前並無發現，而有關異物相隔兩周都是靜止、沒任何移動，料已侵蝕細胞壁，即使再過一周異物仍會繼續存在，不會隨時間排走，加上當時異物已造成阻塞及發炎，結果令人非常憂慮，不論異物大小都會建議病人馬上入院處理。

病人女兒前日供稱，2016年7月27日帶同CT結果與父親向朱建華覆診，但朱質問病人有否吞下其他金屬物，當時病人否認。潘說，如病人能與醫生清晰對答，應剔除攝入異物的可能，轉為考慮手術遺留物品，又稱覆診時朱有提到腸手術，認為對方應亦有懷疑病人體內異物為手術遺留物品，加上CT結果本身已反映問題嚴重，忽略並非恰當做法。

聆訊排期10月3日再續。朱建華已參加選委會醫學及衛生服務界別選舉，該界別尚有其他候選人，詳情可見選舉事務處網頁。